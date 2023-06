A Palermo apre ''Accùra'', il primo Centro di Prossimità Socio Sanitario

Acc¨ra

A Palermo apre ''Acc¨ra'', il primo Centro di ProssimitÓ Socio Sanitario

Acc¨ra nasce con l'obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini dell'Area Metropolitana di Palermo un luogo di prossimitÓ che garantisse il diritto alla Salute e la promozione di stili di vita sani, in particolar modo per la popolazione in condizione di marginalitÓ socio-economica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/06/2023 - 00:06:00 Letto 806 volte

Giovedí 22 giugno alle 16.00 in Via del Granatiere 45 Palermo aprirà le porte Accùra, Centro di Prossimità socio sanitario realizzato da Cooperativa Sociale sviluppo Solidale, Fondazione Ebbene, Intersos e Rete di Imprese Sociali Sol.Co. con il sostegno di Fondazione Mazzola.

Accùra nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini dell’Area Metropolitana di Palermo un luogo di prossimità che garantisse il diritto alla Salute e la promozione di stili di vita sani, in particolar modo per la popolazione in condizione di marginalità socio-economica attraverso risposte concrete a bisogni primari, con la finalità ultima di indirizzare alla corretta fruizione del Sistema Sanitario Pubblico ed educando le famiglie a stili di vita sani.

La risposta a un bisogno di cura diventa, spiegano i promotori, l’occasione per un primo contatto con una persona o un nucleo familiare fragile; da questo incontro si innesca un percorso di presa in carico e accompagnamento in ottica di prossimità. La promozione del benessere passa non solo dalla prevenzione e cura di patologie di ordine sanitario ma anche attraverso una condizione sociale che tenga conto del benessere delle relazioni, dell’abitare, dell’identità lavorativa. Il poliambulatorio, con i suoi strumenti, il suo approccio, la sua caratteristica multiagency e multidisciplinare, diventa luogo di aggancio per una relazione di fiducia con potere terapeutico.

Per queste ragioni Accura diventerà un luogo poliedrico con servizi di welfare di prossimità, visite mediche di medicina generale, visite specialistiche, attività e percorsi di promozione della salute, supporto psicoterapeutico, nutrizionale e molto altro. Sarà attiva anche una Clinica mobile di medicina di prossimità con un team specializzato che nei quartieri caratterizzati da alti livelli di marginalità sociale e negli insediamenti formali e informali limitrofi, offrirà assistenza sociosanitaria, prevenzione, informativa ed orientamento ai servizi del progetto e quelli territoriali esistenti.

Inoltre, a partire da Accura, si svilupperà “TI PRESCRIVO LO SPORT” e cioè un approccio integrato di ricerca e azione che vuole dare pieno significato ed attuazione a una visione della salute come stato di benessere bio-psico-sociale e come diritto umano fondamentale proprio a partire dall’accesso all’attività sportiva per fasce sempre più estese della popolazione, anche se a rischio marginalità.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!