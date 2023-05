Staffetta per la Pace

A Palermo fa tappa la ''Staffetta dell'Umanità per la Pace''

Anche a Palermo faremo la nostra parte, cercando di unire chi sente il bisogno di fare qualcosa contro l'orrore della violenza delle armi e ha voglia di gridare il suo NO alla guerra e all'invio di armi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/05/2023 - 14:22:39 Letto 734 volte

Abbiamo ricevuto l’incarico ed organizzato, con entusiasmo, la tappa cittadina della STAFFETTA DELL'UMANITÀ PER LA PACE raccogliendo ed accogliendo l'Appello lanciato da Michele Santoro.



Dopo più di un anno di guerra in Ucraina e centinaia di migliaia di morti, occorre mettere fine al massacro, occorre cessare il fuoco e occorre, ancor di più, dare inizio a una trattativa di pace; ma queste, ad oggi restano parole proibite.

Si prepara, invece, una resa dei conti dagli esiti imprevedibili con l’uso di proiettili all’uranio impoverito e il rischio di utilizzo di armi nucleari tattiche.



Noi pensiamo che l’Italia debba tornare ad essere il più grande Paese pacifista del mondo, motore di azioni per la Pace e non ruota di scorta in una guerra.

Reagiamo alla sfiducia, usando il cammino come strumento di Pace, costruendo insieme una staffetta dell’umanità che parta da Aosta, Bolzano e Trieste fino a Lampedusa.

Anche a Palermo faremo la nostra parte, cercando di unire chi sente il bisogno di fare qualcosa contro l’orrore della violenza delle armi e ha voglia di gridare il suo NO alla guerra e all'invio di armi.

Ci vedremo DOMENICA 7 MAGGIO ALLE 10:00 A PALERMO in Piazza Vittorio Veneto (alla Statua) per una staffetta della PACE.

Parteciperà a nome dei promotori dell'appello nazionale Vauro Senesi.

Si giungerà fino alla Prefettura, dove sarà realizzato un collegamento, in diretta, con la Staffetta Nazionale.



Aderiscono all'iniziativa:

- Casa del Popolo Peppino Impastato

- City Angels

- La Comune

- Centro Arcobaleno 3P

- Presidio Donne per la Pace

- Maieutica di Daniele Moretto

- Our Voice

- M.I.R.

- Referendum Ripudia la Guerra

- Mediter Italia

- Associazione 99%

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!