A Palermo il Premio Internazionale ''Mondello Arte 2024'' per la Poesia ideato e promosso da Mauri Lucchese

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/03/2024 - 12:06:47 Letto 787 volte

Versi in lingua italiana e in dialetto siciliano protagonisti del Premio Internazionale “Mondello Arte” per la Poesia edizione 2024.

La cerimonia di premiazione dei partecipanti al contest si terrà all’Hotel Conchiglia d’Oro in viale Cloe 9 a Mondello sabato 16 marzo alle 17:00, alla presenza del fondatore e promotore del Premio, il Maestro Mauri Lucchese.

È prevista inoltre la consegna di alcuni riconoscimenti a personalità del mondo della cultura e dello spettacolo distintesi per le loro qualità umane e comunicative.

L’iniziativa vedrà inoltre l’intervento del presidente della Giuria, il poeta e scrittore Francesco Federico.

A condurre i lavori del Premio saranno Daniela Martino e Giusy Serio, rispettivamente event manager e madrina della manifestazione.

Daniela Martino, in particolare, indosserà un abito della stilista Belinda Ferraro della B & M Ferraro Moda Foundation N.Y.C.

