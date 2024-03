L'arte ti fa bella

A Palermo la quarta edizione de ''L'arte ti fa bella'' a cura del ''Centro d'arte Raffaello''

A Palermo torna ''L'arte ti fa bella'', dove, tra una piega e un calice di prosecco, le ospiti potranno immergersi in un'atmosfera di relax e ammirare le opere esposte nella sede che, di recente, ha festeggiato il quinto anno di attivitą.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/03/2024 - 15:06:51 Letto 734 volte

Le cure degli hair stylists Giuseppe Palmeri e Marco Ferdico, le sculture di Domenico Zora e i monili realizzati da Gaetana Vigilia con pietre pregiate: sono alcuni degli “ingredienti” di un pomeriggio che il “Centro d’arte Raffaello” dedica interamente alle donne e alla loro bellezza, con uno sguardo attento rivolto alle dinamiche contemporanee e alla condizione femminile, tra conquiste ottenute e traguardi da raggiungere.

A Palermo torna “L’arte ti fa bella”, evento ideato dal direttore artistico della galleria Sabrina Di Gesaro, in programma lunedì 4 marzo a partire dalle 17:00 negli spazi di via Emanuele Notarbartolo 9/E dove, tra una piega e un calice di prosecco, le ospiti potranno immergersi in un’atmosfera di relax e ammirare le opere esposte nella sede che, di recente, ha festeggiato il quinto anno di attività.

Se l’edizione 2023 de “L’arte ti fa bella” era incentrata sull’amore, quella del 2024 declina, invece, il tema del fascino femminile nelle infinite sfaccettature che lo contraddistinguono.

Non a caso, la quarta edizione dell’iniziativa, che ha sempre riscontrato grande attenzione e partecipazione, si inserisce nell’ambito delle celebrazioni dell’8 marzo, data in cui ricade in tutto il mondo la Festa della Donna.

“Una preziosa occasione – spiega la dottoressa Sabrina Di Gesaro – per fare il punto della situazione su tematiche di cruciale importanza quali la parità di genere e la piena affermazione dei diritti delle donne: vogliamo contribuire, attraverso l’arte, a stimolare un dibattito costruttivo, riflettendo sulla condizione femminile nello scenario contemporaneo in ambito sociale, politico, culturale ed economico”.

Lunedì 4 marzo, dunque, spazio alla bellezza con le acconciature e i consigli sul make up dei professionisti di “Hairstudio’s”: a loro, il compito di valorizzare al meglio le peculiarità e l’unicità di ciascuna fornendo consulenze di armocromia, scoprendo e analizzando i colori personali in ogni stagione.

Giuseppe Palmeri e Marco Ferdico, gli stilisti di “Hairstudio’s” di via Mario Rapisardi 12 E/F a Palermo, sono specializzati nella progettazione di un colore personalizzato, studiato sulle caratteristiche di ognuna.

Per le signore che parteciperanno all’evento, ci sarà anche un omaggio.

Le ospiti della galleria potranno inoltre ammirare e indossare le creazioni di Gaetana Vigilia: il suo brand, “Monili di lustro”, è sinonimo di emozione, passione e istinto puro.

Realizzati con pietre pregiate, i suoi gioielli sono sculture da indossare: iniziali, semplici ed essenziali.

Gaetana Vigilia, palermitana, classe 1981, docente di disegno e storia dell’arte, possiede un talento straordinario e una manualità sorprendente: “L’arte ti fa bella” rappresenta un’occasione per approcciare il suo mondo creativo, tra materiali ricercati, lavorazioni artigianali, qualità “Made in Italy” e rapporti umani intensi e diretti, lontano dalle logiche di vendita on line.

In un pomeriggio dedicato alla bellezza non possono mancare le sculture di Domenico Zora, attivo dagli anni settanta, capace di rappresentare il mondo femminile in modo elegante, attraverso movimenti sottili e raffinati.

La sua più grande fonte di ispirazione è stata Carla Fracci, massima danzatrice italiana di tutti i tempi, che lo scultore palermitano ha ritratto cogliendone il tratto etereo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!