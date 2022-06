Festival Cinematografico

A Palermo nasce ''Altre rive'', il Festival Cinematografico Interculturale

Il Festival ha come obiettivo la promozione delle relazioni politiche, economiche e culturali tra la Germania e il Mezzogiorno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/06/2022 - 12:09:02 Letto 771 volte

Si terrà a Palermo dal 20 al 22 giugno 2022 presso il Cinema Rouge et Noir Altre rive. Festival Cinematografico Interculturale, che in tre giorni di programmazione presenterà produzioni recenti degli ultimi due anni, fiction e documentarie, provenienti da Germania, Italia, Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

Film che si caratterizzano per la loro forte attinenza agli incontri interculturali e all'identità in un mondo globalizzato che idealmente entrano in dialogo con Palermo, luogo cosmopolita, ancora visibilmente influenzato dalla cultura araba e dalla migrazione dall'Africa: una città che per secoli è stata il cuore economico e politico della Sicilia, e al contempo crocevia di popoli europei e mediterranei.

Il Festival, promosso dall‘Ambasciata di Germania in Italia, è inserito nel progetto Sud!Sud!Sud! dell'Ambasciata Tedesca, che ha come obiettivo la promozione delle relazioni politiche, economiche e culturali tra la Germania e il Mezzogiorno.

L'Ambasciatore Elbling, che sarà presente a Palermo per l'inaugurazione di Altre rive, dichiara: «Il cinema e l‘arte uniscono le persone al di là delle frontiere dei Paesi e dei confini culturali. I film sono sempre anche testimonianze del loro tempo, della loro attualità, interpretati in chiave artistica e personale. Palermo è da secoli crocevia di culture, il luogo perfetto per un festival che unisce creatività europea, mediterranea e transcontinentale».

Il Festival è realizzato dall'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, dal Goethe-Institut Palermo diretto da Heidi Sciacchitano, insieme a Carlo Chatrian, direttore artistico del Festival internazionale del cinema di Berlino e a Vincenzo Bugno, direttore del World Cinema Fund.

Sono partner dell'iniziativa: Sudtitles, Kultur Ensemble Palermo, Rouge et Noir, Sicilia Queer filmfest, Associazione Lumpen, Laboratorio d’IF di Letizia Battaglia.

Con il patrocinio della Città di Palermo – Assessorato alle Culture.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!