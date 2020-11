Agenzia sociale per la Casa

Agenzia sociale per la Casa Palermo: pubblicato avviso per la costituzione della Cabina di regia

Pubblicato avviso di manifestazione di interesse per la costituzione della Cabina di regia dell'Agenzia sociale per la Casa.

E' stato pubblicato sito istituzionale del Comune di Palermo un avviso di manifestazione di interesse per la costituzione della Cabina di regia dell'Agenzia sociale per la Casa.



L’Agenzia ha lo scopo di affrontare le problematiche connesse con il disagio abitativo e con il rischio o la condizione di esclusione sociale attraverso investimenti pubblici, privati o a capitale misto; accordi per l’istituzione di “fondi etici”; l’utilizzo di beni confiscati alla mafia idonei ad essere adibiti a civile abitazione; tramite l’incontro tra domanda e offerta di alloggi privati in affitto a canone concordato.

La principale struttura organizzativa dell’Agenzia Sociale per la Casa è la “Cabina di regia” che è un organo partecipativo e inclusivo, con funzione consultiva nella prospettiva del migliore coordinamento delle politiche e degli interventi di sostegno all’abitare.



La Cabina di Regia è presieduta dall’assessore comunale al ramo o, su delega dello stesso, dal dirigente del servizio preposto, e convocata o per iniziativa dall’assessore comunale al ramo o del dirigente del servizio preposto.

"Prosegue quel percorso partecipato che vede nell'Agenzia sociale lo strumento fondamentale per affrontare il disagio abitativo in quadro complessivo di interventi per le persone e le famiglie fragili - ha dichiarato l'assessore Giuseppe Mattina -. Confido in una adesione convinta e numerosa di tutti i soggetti organizzati che a Palermo da anni sono impegnati per il contrasto all'emergenza e per il diritto alla casa".

Nello specifico, l'avviso ha lo scopo di dare accesso alla composizione della “Cabina di regia” dell’Agenzia Sociale per la casa ai soggetti interessati:

assessore comunale al ramo (con funzione di presidente);

dirigente Servizio Dignità dell’Abitare del Comune di Palermo;

coordinatore del progetto PON METRO PA 3.1.1.a - Agenzia Sociale per la casa (fino alla sua completa realizzazione);

direttore dell’Esecuzione del progetto PON METRO PA 3.1.1.a - Agenzia Sociale per la casa (fino alla sua completa realizzazione);

funzionari del Comune, altri operatori e personale tecnico operante all’interno della “Cabina di regia”;

tutte le sigle sindacali che ne faranno una formale richiesta, a firma del Legale Rappresentante, da inviare o consegnare alla “Cabina di regia dell’agenzia sociale per la casa” sita presso il Servizio Dignità dell’Abitare – Via De Sanctis,14 – Palermo; nel caso in cui le richieste sono firmate digitalmente possono essere inviate all’indirizzo mail Istituzionale: agenziasocialecasa.snodo@comune.palermo.it - TERMINE ULTIMO 15 NOVEMBRE 2020;

tutti gli Enti del Terzo Settore e non, le Fondazioni, gli Istituti di credito, gli investitori etici, rappresentanti di categorie sociali ed economiche, a vario titolo direttamente interessati, in coerenza con il proprio Statuto o mandato, sul tema dell’inclusione sociale e abitativa, che ne faranno una formale richiesta, a firma del Legale Rappresentante, da inviare o consegnare alla “Cabina di regia dell’agenzia sociale per la casa” sita presso il Servizio Dignità dell’Abitare – Via De Sanctis,14 – Palermo; nel caso in cui le richieste sono firmate digitalmente possono essere inviate all’indirizzo mail Istituzionale: agenziasocialecasa.snodo@comune.palermo.it - TERMINE ULTIMO 15 NOVEMBRE 2020.

