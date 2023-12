solidarietà

''Aiutaci ad Aiutare'', a Palermo il torneo di calcio in favore delle case allogio per minori

Ai centri di accoglienza dei minori verrà destinato il ricavato messo a disposizioni degli sponsor per l’acquisto di generi alimentari e abbigliamento.

Terza edizione del torneo calcistico “Aiutaci ad Aiutare” che quest’anno sarà dedicato a sostenere le attività delle comunità alloggio per minori.

Il torneo, che si svolgerà sabato 9 dicembre 2023 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 presso il Cus Palermo di via Altofonte 80, vede come organizzatori Cral Inps Palermo, UIL Polizia, USIC Carabinieri Sicilia, UIL Vigili del Fuoco Palermo, Rappr. Guardia di Finanza, Cral AMAT e Associazione Civilia. Ai centri di accoglienza dei minori verrà destinato il ricavato messo a disposizioni degli sponsor per l’acquisto di generi alimentari e abbigliamento.

“Tutte le sigle aderenti - ha riferito Claudio Fabio De Luca Segretario regionale UIL Polizia di Stato Sicilia - sono certe dell’alto valore sociale dell’iniziativa che porterà un aiuto concreto in favore dei minori che vivono situazioni particolari e per questo assistiti nelle comunità alloggio”.

Gli organizzatori, infatti, hanno sottolineato come l’iniziativa, oltre a essere una piacevole iniziativa ricreativa, premia innanzitutto l’impegno sia degli ospiti delle diverse comunità che dei tanti operatori giornalmente presenti nell’importante percorso volto al pieno e corretto inserimento nella società.

“Molte volte ci si confronta con situazioni di disagio sulle quali siamo deputati a intervenire ma - ha aggiunto Giovanni Assenzio Segretario provinciale UIL Polizia di Stato Palermo - siamo altresì consci, quale componenti di questa società, dell’importanza di un aiuto anche su altri fronti, in primis quello della solidarietà”.

Il ringraziamento degli aderenti è rivolto agli sponsor che hanno reso possibile l’evento giunto alla terza edizione: main sponsor Gruppo Arena, Società Multicredito Affida, Agenzia Automobilistica Greco, Associazione Sportiva Dilettantistica Royale, Associazione Vittoria, Bar Badalamenti, Bar Belgio, Lavanderia Durante Vincenzo.

