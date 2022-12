Mondo Sposi

Al PalaGiotto arriva ''Mondo Sposi'': dal 13 a 15 gennaio e dal 20 al 22 gennaio

Aziende specializzate nel settore del wedding offriranno ai futuri sposi una panoramica completa ed attuale di tutto ciò che occorre per il loro giorno più bello.

Il PalaGiotto diventa per due weekend il mondo degli sposi. Nei giorni 13,14 e 15 gennaio e poi anche 20, 21 e 22 gennaio 2023 sarà possibile visitare, gratuitamente, “Mondo Sposi” la manifestazione organizzata da Mediexpo che presenterà le ultime tendenze del nuovo anno in fatto di cerimonie e matrimoni.

Aziende specializzate nel settore del wedding offriranno ai futuri sposi una panoramica completa ed attuale di tutto ciò che occorre per il loro giorno più bello. Saranno presentate in anteprima le nuove collezioni sartoriali e gli ultimi trend di tendenza.

Tra gli stand sarà possibile ammirare gli abiti da sposa e sposo più belli, ma anche abiti da cerimonia per gli invitati, addobbi floreali, trucco e acconciature, bomboniere e partecipazioni, location per il ricevimento, fotografia e video, fedi e gioielli, tutti i servizi per gli sposi. E ancora complessi artistici e musicali, noleggi di auto all’ultima moda o d’epoca, e agenzie di viaggio che proporranno le migliori mete per la tanto attesa luna di miele.

I futuri sposi potranno avvalersi dell’esperienza e della professionalità di numerosi wedding planner che sapranno guidare i giovani nelle scelte giuste.

E accanto alle aree espositive, saranno allestiti spazi dedicati a eventi collaterali, legati mondo del wedding.

La fiera sarà aperta dalle 16 alle 23 (sabato fino alle ore 24). Ingresso gratuito.

