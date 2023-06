concerti

Al via la stagione estiva dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, inaugurazione con ''L'era di Bob Marley''

Nove produzioni in due o più date, per un totale di 19 concerti, da giugno a settembre.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/06/2023 - 12:52:43 Letto 751 volte

Al via la stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica Siciliana in tutta la Sicilia. Ogni appuntamento si terrà a Palermo e in trasferta. Nove produzioni in due o più date, per un totale di 19 concerti, da giugno a settembre.



La stagione estiva della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana prende il via sabato 17 giugno con il concerto inaugurale "L’era di Bob Marley" con la sorprendente voce di Mitchell Brunings che interpreterà il re della musica giamaicana. Prima in trasferta a Capo d'Orlando, alla Fondazione Piccolo appunto sabato 17 giugno alle 21, il giorno successivo a Palermo, al Teatro di Verdura, domenica 18 giugno alle 21. I più famosi successi di Marley sono arrangiati per orchestra sinfonica dal direttore Roberto Molinelli.



Sabato 24 giugno alle 21 ci si sposta a Piana degli Albanesi, al Convento Sklizza, per il concerto “All about Opera!” diretto da Maria Badstue, musicista olandese di origine indiana già consacrata dalle maggiori istituzioni musicali. Ricco il programma, da Strauss a Donizetti a Puccini, con i soprani Fiorenza Cedolins e Yutong Shen, il tenore Jaebeom Park e il basso Gosh Sargsyan. Domenica 25 giugno il concerto sarà ripetuto a Palermo, in piazza Ruggiero Settimo, sullo sfondo del teatro Politeama, alle 21.



Nell'anfiteatro comunale del piccolo paese di Ventimiglia di Sicilia, duemila anime e un tripudio di ulivi secolari, nel Palermitano, sabato 1 luglio, alle 21, il programma spazia da Bizet a Françaix a Lovreglio-Verdi. Ci saranno il direttore Alessandro Bonato e il clarinetto Kevin Spagnolo. Il giorno dopo, domenica 2 luglio, sarà riproposto in piazza Ruggiero Settimo.



Dalla piazza Municipio di Partinico sabato 8 luglio, alle 21, Salvatore Percacciolo dirige il concerto con musiche di Copland, Bernstein e Gershwin. Il giorno dopo, domenica 9 luglio, concerto in piazza Ruggiero Settimo.



Da "Libertango" di Piazzolla a "Il Postino" di Bacalov nel programma del concerto di sabato 15 luglio ad Alcamo, Teatro delle Cave “Orto di Ballo” e domenica 16 luglio in piazza Ruggiero Settimo, entrambi alle 21, come tutti gli altri appuntamenti dell'estate. Roberto Gianola direttore e Gianni Iorio bandoneon.



Antonella Ruggiero in concerto sabato 22 luglio alle 21 nuovamente a Capo d'Orlando, alla Fondazione Piccolo, e domenica 23 luglio alle 21 a Palermo, Palazzo Steri. Arrangiamenti per orchestra sinfonica di Valter Sivilotti che dirige il concerto. Diciassette i pezzi previsti nel programma, tra cui Vacanze romane, Game of Thrones Suite e Per un’ora d’amore.



Tre gli appuntamenti per “Le grandi colonne sonore di John Williams” sotto la direzione di Nino Manuli: venerdì 28 luglio a Ciminna, Colle San Vito, sabato 29 luglio a Mazara del Vallo, Atrio dei Gesuiti, e domenica 30 luglio Palermo, in piazza Ruggiero Settimo.



Nella cittadina danneggiata dal terremoto del 1968, Santa Margherita del Belice, sabato 5 agosto, alle 21, avrà luogo “A voice for a dream” con Eeckhard Stier direttore e Silvia Nair solista. Domenica 6 agosto, alle 21, si replica in piazza Ruggiero Settimo.



Si chiude con Pierpaolo Petta alla fisarmonica, diretto da Ottavio Marino, sabato 9 settembre alle 21 a Corleone nella Villa Comunale e domenica 10 settembre a Palermo in piazza Ruggiero Settimo.



Fuori stagione - Festino



Ma non finisce qui. La Fondazione stupisce e partecipa con due contributi al Festino di Santa Rosalia. Giovedì 13 luglio, alle 21, in piazza Ruggiero Settimo "Il Trionfo di Rosalia" di e con Salvo Piparo. Daria Biancardi alla voce. Dirige Fabio Correnti. Musiche e arrangiamenti di Fabio Correnti e Salvatore Passantino.



Venerdì 14 luglio, il giorno del Festino, alle 21, alle Mura delle Cattive, si terrà il concerto per gruppo strumentale Symphoss Jazz Ensemble.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!