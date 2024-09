Palermo Comic Convention

Al via Palermo Comic Convention: ottimo debutto per il festival della cultura pop

Ieri il taglio del nastro che ha dato il via alla manifestazione che si svolgerà fino a domenica 15 settembre presso i Cantieri Culturali alla Zisa.

Colori, magie e bellezze: ottimo debutto per Palermo Comic Convention. Ieri il taglio del nastro che ha dato il via alla manifestazione che si svolgerà fino a domenica 15 settembre presso i Cantieri Culturali alla Zisa. Grande energia del pubblico che ha “invaso” le location della manifestazione. Il Cinema De Seta, il Noz, le Tre Navate, la Sala Perriera, il Centro Internazionale di Fotografia Letizia Battaglia, la sede dell’Arci Tavola Tonda, la Spazio Averna Open e lo Spazio Zero: tutto rivoluzionato per 4 giorni con i Cantieri che si mostrano più gioiosi che mai.

“Siamo entusiasti di annunciare un’edizione scoppiettante del nostro evento – afferma Alessio Riolo, direttore generale di Palermo Comic Convention - , caratterizzata dal parterre di ospiti più eterogeneo mai avuto. Quest’anno, il nostro fiore all’occhiello sarà la partecipazione di Thomas Taylor, illustratore della prima mitica copertina dell’edizione inglese di Harry Potter, recentemente battuta all’asta da Christie’s per due milioni di euro. Questa sarà la prima volta che Taylor visita l’Italia, rendendo l’evento ancora più speciale per i fan dei suoi libri e di Harry Potter. Durante i quattro giorni di Palermo Comic Convention, ci saranno numerose attività, tra cui proiezioni, anteprime, incontri, conferenze e masterclass che si alterneranno nelle nostre due sale principali: il Cinema De Seta e la Sala Incontri del Centro di Fotografia Letizia Battaglia. Avremo modo di esplorare il mondo del fumetto, del cinema d’animazione, delle serie TV e dei videogiochi, con la partecipazione di numerosi esperti del settore”.

Assente (giustificato) il cantante Giorgio Vanni colpito da un malanno che gli ha impedito l’esibizione ieri sera. In un video il Re delle sigle ha salutato tutti i suoi fan palermitani spiegando l’impossibilità: per lui un arrivederci per le prossime edizioni.

Grande entusiasmo da parte di Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività Produttive. “Siamo orgogliosi di sostenere nuovamente questo evento, che rappresenta un’importante opportunità per un settore in crescita esponenziale in Sicilia. Nonostante sia ancora poco conosciuto il settore delle fiere del fumetto e della cultura pop, sta attirando sempre più attenzione, come dimostrato dalla presenza di 40.000 visitatori lo scorso anno e di 200 espositori provenienti da tutta Italia in questa edizione. Questi numeri significativi – commenta Tamajo - sono fondamentali per rafforzare la competitività delle aziende e creare importanti relazioni commerciali. Manifestazioni come questa sono cruciali per la crescita delle imprese e del nostro territorio, offrendo momenti di intrattenimento che favoriscono un ambiente positivo. La nostra presenza, insieme a quella della Regione Sicilia e dell’Assessorato alle Attività Produttive, che ho l’onore di guidare, sottolinea il nostro impegno a ridurre le distanze con il territorio e a promuovere lo sviluppo del nostro sistema produttivo”.

In prima linea anche il Comune di Palermo. “Questo evento di altissima qualità conferma Palermo come una delle capitali della cultura, una città che accoglie eventi di rilevanza nazionale e internazionale – afferma Giampiero Cannella, assessore Politiche culturali Comune di Palermo - . Quest’anno, in occasione del quattrocentesimo festino, ospiteremo anche Santa Rosalia al Comic Convention, un’opportunità per diffondere messaggi positivi e la cultura pop. Questo festival rappresenta un modo per avvicinare i giovani, dimostrando l’attenzione dell’Amministrazione verso le culture più vicine alle nuove generazioni. Per quattro giornate, i Cantieri Culturali sono trasformati in un vivace centro di sperimentazione culturale. Questo insediamento industriale ristrutturato è diventato negli anni un luogo di grande importanza per la cultura, ospitando numerose iniziative. L’Amministrazione sta lavorando per renderlo sempre più fruibile, rendendolo il luogo ideale per un evento di questa natura”.

Grazie all’arte di Lelio Bonaccorso, autore del manifesto di questa edizione, la Santa patrona di Palermo sarà celebrata con uno stile che fonde il pop moderno con le tradizioni cittadine. Non sarà l'unico omaggio per la “Santuzza”: all'interno dei Cantieri Culturali alla Zisa, infatti, sarà presente una mostra curata dallo scrittore e giornalista Marco Rizzo con molti autori siciliani e l'ospite d'onore Shintaro Kago: “Visioni di Santa Rosalia: sacro, popolare, pop”. Una seconda mostra sarà dedicata alla figura di Eva Kant, simbolo di femminilità, eleganza e indipendenza. Entrambe le mostre si svolgeranno all'interno del Centro Internazionale di fotografia Letizia Battaglia.

Presente al taglio del nastro anche il Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Palermo, per la prima volta partner di Palermo Comic Convention, prof. Enrico Napoli che ha dichiarato: “Negli ultimi tre decenni la cultura del fumetto e del gioco, in Italia ma anche in tutto il resto del mondo, è diventata sempre più importante e rilevante come dimostra il successo di varie manifestazioni che si tengono ormai da diversi anni in tutta Italia. Da questo punto di vista, consapevoli del fatto che anche PCC è diventato un appuntamento fisso per la città, che accoglie l’interesse di varie categorie di partecipanti di ogni provenienza e fascia di età, anche l’Università di Palermo ha deciso di contribuire al successo della manifestazione, prestando come contributo la sua expertise che riguarda le competenze ludiche e legate al fumetto e coinvolgendo anche la popolazione studentesca in attività che sono da un lato di sicuro interesse e che, dall’altro, possono aprire nuove prospettive anche per il mondo del lavoro”.

Estremamente richiesto il maestro mangaka Shintaro Kago, impegnato fin delle prime ore della mattinata ad incontrare i numerosi fan. A loro, l’autore giapponese, ha autografato e dedicato i suoi tanti libri. Ottimo debutto anche per la collaborazione tra Palermo Comic Convention e l’Istituto Cervantes di Palermo che ha portato alla partecipazione dell’artista spagnolo Ferran Rodriguez conosciuto principalmente per aver dato vita alle illustrazioni di Sonic the Hedgehog per STC nel Regno Unito, l’amato personaggio blu dell’universo SEGA e autore per Pixar, Lucasfilm, DreamWorks, DC, Mattel, Lego e tantissimi altri. “Siamo entusiasti di partecipare a Palermo Comic Convention – dice Juan Carlos Reche, Instituto Cervantes di Palermo - . Questo è il mio secondo anno come direttore a Palermo, e non potevamo mancare. Siamo presenti con uno dei più grandi fumettisti spagnoli, Ferrand Rodriguez. Speriamo che questa sia la prima di molte collaborazioni con i nostri talenti internazionali, non solo per le sessioni di firmacopie e incontri, ma anche come organizzatori di mostre in collaborazione con il board di Palermo Comic Convention. Crediamo fermamente che eventi di questa importanza non possano essere trascurati. Non è la prima volta che partecipiamo a manifestazioni di fumetti in Sicilia, e desideriamo continuare a portare i nostri grandi fumettisti spagnoli di caratura internazionali a Palermo, per avvicinarli al pubblico locale e per arricchire l’offerta culturale con mostre e altre iniziative”.

