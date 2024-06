Alla Città delle illusioni di Palermo colazione gratis nelle domeniche estive

Città delle illusioni

A Palermo la colazione la offre Pitt, la simpatica mascotte della ''Città delle illusioni'' che, per festeggiare il boom di presenze dei primi mesi di apertura e per dare il benvenuto alla bella stagione, ha deciso di coccolare i suoi visitatori.

L’iniziativa è valida per le domeniche d’estate. La colazione è inclusa, gratuitamente, con l'acquisto del biglietto per la visita in uno dei turni in programma dalle 10.00 alle 12.40.

Insieme al biglietto e alla colazione, che comprende un cornetto caldo e un caffè o un cappuccino, viene omaggiato anche un simpatico gadget.

È fortemente consigliata la prenotazione online sul sito della "Città delle Illusioni".

L’orario indicato nel biglietto si riferisce al momento di consumazione della colazione. La visita inizia 20 minuti dopo.

La domenica del 23 giugno, invece, i visitatori nei turni pomeridiani dalle 15.00 alle 18.40, ha in omaggio, insieme al biglietto di ingresso, un gelato insieme a un simpatico gadget.

Intanto, c’è anche una novità per gli under30, che possono visitare il museo al prezzo ridotto di 8 euro, dal martedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.40.

Biglietti acquistabili online sul sito della Città delle Illusioni o fisicamente direttamente nella biglietteria, in vicolo San Giovanni degli Eremiti 2.

Maggiori info al numero 379 2110873 e sui canali social della Città delle Illusioni.

