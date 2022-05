Tavola rotonda

Allo Stand Florio si discute delle ''Fragilità dei minori: tra vita reale e social network''

Si confronteranno le istituzioni e le associazioni cittadine quotidianamente impegnate nel ricomporre le fragilità dei nostri ragazzi e nella tutela dalle pericolose insidie che sia la vita reale sia il mondo dei social riserva.

Pubblicata il: 20/05/2022

In occasione della presenza a Palermo del Sottosegretario alla Giustizia, Anna Macina, e in considerazione della recentissima pubblicazione della Relazione conclusiva prodotta dal Tavolo Tecnico del Ministero della Giustizia sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei social network, dei servizi e dei prodotti digitali in rete, presieduto dalla Sottosegretaria medesima, sabato 21 maggio alle ore 16.30 presso lo Stand Florio in via Messina Marine n. 40, si terrà una Tavola Rotonda sul tema: "Le fragilità dei minori: tra vita reale e social network", in cui si confronteranno le istituzioni e le associazioni cittadine quotidianamente impegnate nel ricomporre le fragilità dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze e nella tutela dalle pericolose insidie che sia la vita reale sia il mondo dei social riservano, purtroppo, ai minori.



L’evento si pone in ideale prosecuzione del “Neet Working Tour”, promosso dalla Ministra Dadone in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani che si concluderà proprio con la tappa di Palermo la mattina del 21 maggio.



L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio non oneroso dell’Agenzia Nazionale per i Giovani e vedrà la partecipazione del Direttore generale di Terre des Hommes Dott. Paolo Ferrara che esporrà i risultati della survey, lanciata insieme all’ANG, volta a raccogliere le riflessioni, le esperienze e le linee di azione dei giovani studenti su stereotipi, discriminazioni, violenze di genere, bullismo e cyber bullismo.

