Anagrafe e Postazioni Decentrate Palermo: Nuovo orario di ricevimento del pubblico estivo

Nuovo orario di ricevimento del pubblico dall'1/07/2023 al 31/08/2023 per l'ufficio Anagrafe e Postazioni Decentrate.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/06/2023 - 11:30:18 Letto 805 volte

Dall’1/07/2023 e fino al 31/08/2023 l’Anagrafe e le Postazioni Decentrate erogheranno i servizi all’utenza in base agli orari di ricevimento indicati nel prospetto allegato. Resta confermata quale unica modalità operativa per il rilascio delle carte di identità elettroniche CIE - nelle ore antimeridiane - la necessaria prenotazione di un appuntamento mediante l’utilizzo della piattaforma “Appuntamenti Agenda CIE” disponibile sulla pagina iniziale del sito istituzionale del Comune disponibile alla funzione “Servizi on Line”.

Nelle ore pomeridiane presso l’Anagrafe e le Postazioni Decentrate il ricevimento del pubblico per il rilascio delle CIE è previsto esclusivamente nella giornata di mercoledì dalle 14:30 fino alle 17:30 - senza prenotazione – con priorità alle urgenze documentate.

Ad ogni buon fine si comunica che attualmente dal sistema Appuntamenti Agenda CIE di prenotazione on line risultano le seguenti disponibilità:

Pallavicino dal 10/07/2023

Boccadifalco dal 11/07/2023

Mezzomonreale dal 11/07/2023

Montepellegrino dal 11/07/2023

Borgo Nuovo dal 11/07/2023

Anagrafe dal 12/07/2023

Resuttana dal 14/07/2023

Tricomi dal 19/07/2023

Noce Malaspina dal 21/07/2023

Brancaccio dal 27/07/2023

POSTAZIONE Giorni ed orari di apertura Boccadifalco Via Pietro Micca n. 26 CON PRENOTAZIONE Da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 SENZA PRENOTAZIONE Mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 17:30 Borgo Nuovo Largo Pozzillo n. 7 CON PRENOTAZIONE Da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 SENZA PRENOTAZIONE Mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 17:30 Brancaccio Via San Ciro n. 15 CON PRENOTAZIONE Da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 SENZA PRENOTAZIONE Mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 17:30 Mezzomonreale Viale Regione Siciliana n. 95 CON PRENOTAZIONE Da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 SENZA PRENOTAZIONE Mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 17:30 Montepellegrino Via Fileti n. 19 CON PRENOTAZIONE Da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 SENZA PRENOTAZIONE Mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 17:30 Noce Malaspina Via Bevignani n. 74 CON PRENOTAZIONE Da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 SENZA PRENOTAZIONE Mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 17:30 Pallavicino Via Eleonora Duse n. 31 CON PRENOTAZIONE Da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 SENZA PRENOTAZIONE Mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 17:30 Piazza Marina Piazza Marina n. 44 CON PRENOTAZIONE Da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 SENZA PRENOTAZIONE Mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 17:30 Resuttana Via Monte San Calogero n. 28 CON PRENOTAZIONE Da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 SENZA PRENOTAZIONE Mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 17:30 Tricomi Via Tricomi n. 14/A CON PRENOTAZIONE Da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 SENZA PRENOTAZIONE Mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 17:30 Anagrafe Viale Lazio 119/A CON PRENOTAZIONE Da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 SENZA PRENOTAZIONE Mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 17:30

Fonte: Comune di Palermo

