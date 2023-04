Anniversario Polizia

Anniversario Polizia, Lagalla: ''Impegno sul territorio rappresenta una garanzia e una sicurezza per Palermo''

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, in occasione della cerimonia celebrativa del 171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

«L’impegno della Polizia sul territorio rappresenta una garanzia e una sicurezza per la nostra città. Questa amministrazione opera costantemente con le forze di Polizia attraverso il Comitato provinciale per l'ordine della sicurezza pubblica e proprio il 19 aprile i sindaci di tutta Italia sono stati convocati dal ministro Piantedosi a dimostrazione dell'importanza che il governo attribuisce alla sicurezza pubblica. Un tema di straordinaria importanza soprattutto per Palermo, dove spesso lo spaccio di droga e la malavita favoriscono l'arruolamento di giovani nei ranghi mafiosi e occorre, quindi, tenere alta la guardia senza sottovalutare mai i danni che la droga arreca alla nostra società, soprattutto per le possibili interconnessioni con un mondo mafioso che appare silente, ma certamente non si è arreso».



Così dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, in occasione della cerimonia celebrativa del 171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

Fonte: Comune di Palermo

