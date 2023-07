strage di via D'Amelio

Anniversario strage via D'Amelio, Meloni a Palermo per partecipare alla commemorazione

La premier non dovrebbe invece partecipare alla tradizionale fiaccolata organizzata in serata dalla destra.

La premier Giorgia Meloni oggi sarà a Palermo per le commemorazioni della strage di via D'Amelio. Alle 8.50, deporrà una corona nella caserma Lungaro davanti alla lapide in memoria dei poliziotti uccisi quel 19 luglio del '92. A seguire farà visita alle tombe di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Poi alle 10, Meloni presiederà il Comitato per l'ordine e la sicurezza, alla presenza del Prefetto Cucinotta, del capo della procura de Lucia e dei vertici delle forze dell'ordine. La premier non dovrebbe invece partecipare alla tradizionale fiaccolata organizzata in serata dalla destra.

