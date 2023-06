viabilità

Arriva il Festival D'estate a Palermo: cambia la viabilità in via Torrearsa

Limitazione della circolazione veicolare in Via Torrearsa per lo svolgimento dell’evento denominato ''Festival D'estate'' dal 1/07/2023 al 31/08/2023.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/06/2023 - 16:52:58 Letto 794 volte

Ordinanza n° 910 del 22/06/2023 che prevede la limitazione della circolazione veicolare in Via Torrearsa, per consentire lo svolgimento dell’evento denominato “Festival D’estate”, dal 1/07/2023 al 31/08/2023.

Il provvedimento prevede l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati e l'istituzione della chiusura al transito veicolare in via Torrearsa nel tratto compreso tra via Isidoro La Lumia e via Gaetano Daita.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!