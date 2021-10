Arriva l'Aperol Together We Can cheer a Palermo: come cambia la mobilità

mobilitą

Arriva l'Aperol Together We Can cheer a Palermo: come cambia la mobilitą

Il Comune di Palermo ha emesso un'ordinanza di limitazione della circolazione veicolare in occasione della manifestazione ''Aperol Together We Can cheer''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/10/2021 - 15:46:49 Letto 334 volte

Il Servizio Mobilità Urbana del Comune di Palermo ha emesso un'ordinanza dirigenziale (la n° 1121 del 04/10/2021) di limitazione della circolazione veicolare in via Isidoro La Lumia e in via Giovanni Di Giovanni in occasione della manifestazione "Aperol Together We Can cheer", in programma dal 7 al 9 ottobre 2021.



Secondo il provvedimento la sospensione del traffico veicolare e l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, interesseranno l'intero tratto di via La Lumia compreso tra la via Turati (esclusa) e la via Ricasoli (esclusa). La circolazione sarà sempre consentita lungo gli assi perpendicolari alla stessa via Lumia. Inoltre, in via Di Giovanni, nel tratto compreso tra via I. La Lumia e via G. Puglisi Bertolino, istituiti inversione del senso unico di marcia, con obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via G. Puglisi Bertolino, e divieto di sosta con rimozione coatta, sul lato sinistro nel senso di marcia.



Si fa presente infine che, visto quanto rappresentato dagli organizzatori della manifestazione, a integrazione e modifica di quanto richiesto, i divieti di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e la chiusura al transito veicolare, sono da intendersi dalle ore 18.00 alle ore 24.30 (e non 00-24 come indicato nell'ordinanza) e comunque sino a cessata esigenze.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!