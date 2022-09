pupi siciliani

Aspettando il festival di Morgana, i Pupi Siciliani vanno a recitare in periferia

I pupi siciliani vanno a recitare in periferia, nei quartieri e in alcuni paesi dell'area metropolitana di Palermo spesso esclusi dai grandi eventi culturali.

Stavolta gli incontri con i pupi e con i pupari fanno parte di un programma di spettacoli che anticiperanno e prepareranno il festival di Morgana, una storica rassegna di teatro di immagine promossa dal museo delle marionette Antonio Pasqualino che fa incontrare folklore, innovazione e tradizione.

Aspettando il festival di Morgana, che proporrà in autunno l'edizione numero 47, quest'anno nasce "Morgana off", una rassegna che dal 18 settembre al 30 ottobre rappresenterà dieci spettacoli di opera dei pupi, a ingresso gratuito, messi in scena da sei compagnie.

Saranno coinvolti due quartieri periferici urbani di Palermo, Zen e Brancaccio, sette centri della costa e dell'entroterra palermitano (Bolognetta, Castelbuono, Cefalù, Ciminna, Marineo, Partinico, Terrasini) e l'area archeologica di Solunto.

Gli spettacoli saranno preceduti da incontri con i pupari.

Sarà un viaggio alla scoperta della memoria degli artisti delle marionette. Ogni incontro presenterà tasselli di vita e arte da ricomporre. Le varie compagnie si soffermeranno sulle specificità dell'opera dei pupi nei loro tradizionali luoghi di attività con dimostrazioni a vista e approfondimenti sui codici performativi tradizionali.

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Depositphotos

