Attiva Sicilia: ''Farmaci a base di cannabis siano gratuiti anche per gli epilettici''

Estendere il regime di erogazione gratuita della cannabis medica anche per il trattamento dell'epilessia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/09/2021 - 09:37:44 Letto 447 volte

Estendere il regime di erogazione gratuita della cannabis medica anche per il trattamento dell'epilessia. Una proposta sulla quale Attiva Sicilia ha presentato una mozione all’Ars, chiedendo al governo regionale di avviare le necessarie interlocuzioni con il governo nazionale. Nonostante la disponibilità di oltre 20 farmaci per il trattamento sintomatico delle crisi epilettiche, purtroppo, circa un terzo dei pazienti, spesso bambini, ha crisi refrattarie alla farmacoterapia. Però, come evidenziato dalla nota elaborata dal Comitato Pazienti Cannabis Terapeutica, recentemente indirizzata all’Assessorato regionale alla Sanità, diversi lavori scientifici mostrano l’efficacia della cannabis medica nella cura di questa malattia.

In Sicilia il Decreto dell’Assessorato alla Salute del 17 gennaio 2020 ha già previsto l'erogazione gratuita dei farmaci a base di cannabis medica per i pazienti affetti da dolore cronico: adesso l’obiettivo è far rientrare in questo elenco anche tutte le forme di epilessia.

“In questo modo – spiega Angela Foti, vicepresidente dell’Ars e deputata regionale di Attiva Sicilia – si può offrire una valida e sicura integrazione (o alternativa nel caso delle epilessie farmacoresistenti) ai pazienti affetti da tale patologia. Per questo chiediamo il superamento di ogni criticità sulla somministrazione di terapie farmacologiche a base di Cannabis. La Sicilia può proporsi come regione capofila per la stima dei fabbisogni di cannabis medica. È tempo di avviare tutte le interlocuzioni necessarie in sede di Conferenza Stato-Regioni, per aggiornare l’elenco delle patologie per le quali è previsto l’impiego di cannabis ad uso medico e superare lo stallo mantenuto inspiegabilmente dallo Stato in termini di produzione di cannabis medica. Tale situazione è una vessazione nei confronti delle migliaia di ammalati a cui viene solo formalmente consentito di curarsi”.

