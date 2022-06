Biagio Conte ricoverato in ospedale a Palermo

Biagio Conte ricoverato

Sulle sue condizione, che sarebbero serie ma non preoccupanti, c'è il più stretto riserbo.

Il missionario laico Biagio Conte, fondatore della missione Speranza e carità, è ricoverato in ospedale a Palermo. Sulle sue condizione, che sarebbero serie ma non preoccupanti, c'è il più stretto riserbo.

“Biagio sta facendo vari esami per capire la situazione di salute e siamo in attesa dei vari esami”, fanno sapere i suoi collaboratori - fratel Biagio vi chiede preghiera”.

“Sto vivendo momenti di apprensione per lo stato di salute di fratel Biagio Conte. Da parte mia l’augurio di una pronta guarigione e il messaggio di sostegno e di forte vicinanza al missionario e ai suoi fratelli della Missione Speranza e Carità che da anni, senza mai risparmiarsi, si prendono cura delle donne e degli uomini più in difficoltà di Palermo. Tengo anche a ringraziare i medici e gli infermieri che in questo momento si stanno prendendo cura di Biagio Conte”. Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

