Borsellino, Samonà: ''Oggi avrebbe compiuto 83 anni: mai dimenticare l'esempio di chi si è sacrificato per liberare la Sicilia dalla mafia''

Borsellino, Samonā: ''Oggi avrebbe compiuto 83 anni: mai dimenticare l'esempio di chi si č sacrificato per liberare la Sicilia dalla mafia''

Oggi Paolo Borsellino avrebbe compiuto 83 anni.

"Oggi Paolo Borsellino avrebbe compiuto 83 anni. Onore a lui e a tutti coloro che si sono sacrificati per rendere la nostra Terra finalmente libera dalla mafia. Il loro esempio non dovrà mai essere dimenticato, ma resti sempre come un faro acceso per guidare la nostra quotidianità".

Lo scrive sui suoi canali social l'ex assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Alberto Samonà, commentando l'anniversario della nascita del giudice Borsellino.

