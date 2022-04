calcio femminile

Calcio femminile italiano, dal primo luglio passa al professionismo

Un giorno storico per l'Italia, è il primo sport femminile a diventare professionistico.

26/04/2022

La vittoria più bella per il calcio femminile: si passa al professionismo. La ratifica è arrivata in Consiglio federale con l'addio al dilettantismo per la Serie A. Un giorno storico per il nostro Paese perché è il primo sport femminile a diventare professionistico.

"Dal primo luglio inizia il percorso del professionismo del calcio femminile, siamo la prima federazione in Italia ad avviare e ad attuare questo percorso", ha detto il presidente Gabriele Gravina.

Fonte: Sport Mediaset

Fonte Immagine: Depositphotos

