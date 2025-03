damigelle Carnevale termitano

Carnevale di Termini Imerese, scelte le damigelle che accompagneranno i celebri ''Nanni''

Presso il locale MeNeFod di Termini Imerese, si è svolta la selezione delle damigelle che accompagneranno i celebri Nanni nelle giornate del Carnevale termitano. L'evento, organizzato da Viviana Raja e dal suo comitato, ha visto la partecipazione di numerose aspiranti, sottoposte a una selezione basata su giochi goliardici per testarne la simpatia e lo spirito carnevalesco.



Viviana Raja, una delle proprietarie delle tradizionali maschere di "U Nannu ca Nanna" quest'anno è tornata a curare il cerimoniale dei Nanni, ripristinando la tradizione legata al suo mandato, che prevede la selezione pubblica di damigelle per accompagnare le maschere simbolo del Carnevale termitano.



Alla giuria hanno preso parte, oltre alle ragazze del comitato, Viviana Raja e il Sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova. Durante l’evento, hanno portato il loro saluto l’On. Luigi Sunseri e Nando Cimino, noto al pubblico come il celebre "Notaio MenzaPinna" che da anni scrive e legge a conclusione della sfilata del martedì grasso, il testamento del Nanno.



Le damigelle selezionate per il Carnevale 2025 sono Carol Bacino, nata il 21 aprile 2005, Chiara Vittorino, nata il 18 luglio 2009, Evelyn Bellavia, nata il 21 ottobre 2004, Emanuela Cilfone, nata il 15 gennaio 2002, Rebecca Rio, nata l’8 settembre 2005, e Giulia Bartolomeo, nata il 25 ottobre 2005.



Le damigelle si alterneranno a gruppi di due e accompagneranno i "Nanni" nelle tradizionali celebrazioni del Carnevale di Termini Imerese, contribuendo a mantenere viva una delle tradizioni più sentite della città. Un calendario molto ricco di eventi, che prevede incontri nelle scuole, nei centri anziani e nelle feste, oltre alla partecipazione nelle sfilate programmate nei giorni 23 marzo a Termini alta, 2 febbraio a Termini bassa, per chiudere come di consueto il 4 febbraio a Termini alta.

