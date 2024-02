Carnevale

Carnevale Termitano, successo di pubblico con Cristiano Malgioglio: ''Mio sangue siculo, per me è una gioia essere qui''

Martedì grasso la chiusura del carnevale con la lettura del testamento, i giochi pirotecnici e la comicità di Sasà Salvaggio.

«Sono contento di stare a Termini Imerese questa sera. È stato bellissimo e non vi dimenticherò. Il mio sangue è siculo e per me è una gioia essere qui». Sono le parole del cantautore e paroliere Cristiano Malgioglio. Buona la seconda a Termini Bassa. Ieri sera l'artista, apprezzato autore che nella sua carriera ha scritto alcuni dei brani più noti della musica italiana, come ad esempio L'importante è finire, ha fatto ballare centinaia di persone durante il suo concerto.

«È stata una giornata incredibile. Complimenti alla macchina della sicurezza - commenta la sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova - Le famiglie si sono divertite, godendosi una giornata di bellissimi spettacoli, folklore, sfilate di carri allegorici e gruppi appiedati molto colorati. A seguire il concerto di Malgioglio e dj set. Non perdete l'appuntamento di domani per la grande chiusura, con la lettura del Testamento e lo spettacolo di Sasà Selvaggio».

La giornata si è aperta con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi appiedati. Dopo il concerto di Malgioglio, la serata si è conclusa con dj Set Noche de Travesura e DiscoCarnival sul Palco. Appuntamento a domani, martedì 13 febbraio, con la lettura del Testamento del "Nannu", momento in cui conclusa la sua breve esistenza, si immola per porre fine ai bagordi e preparare tutti alla Quaresima.

Il programma dell’ultima giornata di sfilata, Martedì 13 febbraio Termini alta, Piazza Duomo:

Ore 17.30/19.00 Inizio Sfilata gruppi appiedati e carro dei nanni;

Ore 17.30/19.00 Animazione e spettacoli sul palco;

Ore 19.30 Lettura del Testamento dalla scalinata del Comune;

Ore 21.30 Sasà Salvaggio;

Ore 23.00 Dj Set;

Ore 24.00 Spettacolo Pirotecnico.

Sponsor Istituzionali: Comune di Termini Imerese, Città Metropolitana di Palermo e Regione Siciliana, Enel. Main sponsor: ZIT, LVS Group e ARD discount.

