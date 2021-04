chiesa di S. Maria La Nova

Chiesa di S. Maria La Nova, al via i lavori per la realizzazione di una rampa di accesso per disabili

Hanno preso il via stamattina i lavori per la realizzazione di una rampa di accesso per disabili alla chiesa di S. Maria La Nova, nel quartiere della Vucciria.

Pubblicata il: 12/04/2021

Hanno preso il via stamattina, ad opera di maestranze del Co.I.M.E., i lavori per la realizzazione di una rampa di accesso per disabili alla chiesa di S. Maria La Nova, nel quartiere della Vucciria. L’intervento è realizzato nell’ambito del progetto I-Access.

“L’impegno preso dal Comune per questo progetto – ha dichiarato il vicesindaco, Fabio Giambrone - è in sintonia con quell’idea di condivisione tra le diverse realtà istituzionali portata avanti da quest’Amministrazione in molteplici occasioni e, in special modo, con la Soprintendenza e l’Università degli Studi di Palermo”.

L’intervento, seguito direttamente dal Sindaco e dal Vicesindaco, è stato gestito dal dirigente del Settore Decoro Urbano e Sport, dott.ssa R.Vicari, e dal responsabile dei lavori, arch. R.Bellanca.

Il progetto sviluppa due casi campione della Vucciria a Palermo e della Biccerija a La Valletta, già accomunati negli stessi toponimi.

A Palermo, il progetto I-Access prevede la realizzazione di due nuove sistemazioni di accesso alle chiese di S. Maria la Nova e di S.Maria in Valverde che, oltre a garantire l’accesso alle chiese stesse senza difficoltà, e grazie ad un sistema di nuova segnaletica monumentale integrata, si propongono come interventi di valorizzazione dei monumenti, in accordo con le Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche emanate dal MIBACT nel 2009.

