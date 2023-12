Christmas Village Tour

Christmas Village Tour, Zacco: ''Iniziativa solidale lodevole realizzata in collaborazione con la CRI, dedicata ai bambini indigenti''

Per il terzo anno consecutivo piazza Verdi accoglie un TIR addobbato con il villaggio di babbo di Natale con l'obbiettivo di raccogliere giocattoli da donare alla Croce Rossa Italiana che li distribuirà ai bambini bisognosi.

«Ringrazio il Cavaliere Angelo Di Martino per aver scelto anche quest'anno Palermo per la realizzazione del Christmas Village Tour. Per il terzo anno consecutivo piazza Verdi accoglie un TIR addobbato con il villaggio di babbo di Natale con l'obbiettivo di raccogliere giocattoli da donare alla Croce Rossa Italiana che li distribuirà ai bambini bisognosi. Una bellissima iniziativa solidale ed educativa che vede i bambini protagonisti, accompagnandoli in un percorso di solidarietà e di lotta allo spreco e al consumismo sfrenato.

I bambini potranno donare un giocattolo in buono stato personalmente a babbo natale e incaricarlo di consegnarlo a un bambino più sfortunato. Ringrazio lo staff D9 che anche quest'anno ha voluto coinvolgermi in questa bellissima e nobile iniziativa».

Lo dichiara il consigliere e presidente della VI commissione Ottavio Zacco.

