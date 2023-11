CineRicette

''CineRicette'', a Palermo arriva l'appuntamento con film e dolci

Un dolce abbinato ad una proiezione cinematografica, l'idea alla base del progetto delle ''CineRicette''.

Un dolce abbinato ad una proiezione cinematografica. E' questa l'idea alla base del progetto delle "CineRicette" organizzato dall'associazione "ComeUnaMarea - Onlus", APS con la "Banca del Tempo”.



Il primo appuntamento è fissato per domenica 26 novembre alle ore 17, presso la sede dell'associazione in via Catania. 7



Per l'esordio di questo nuovo progetto verrà proposto il film "Cartoline dall'inferno", cult dei primi anni '90 diretto da Mike Nichols che vede come protagoniste Meryl Streep e Shirley MacLaine e tratto da un romanzo semi-autobiografico del 1987 dell'attrice Carrie Fisher.



"Si tratta di una nuova occasione - ha detto Concetta Bruno, presidente dell'associazione "ComeUnaMarea" - per un pomeriggio di condivisione, di discussione e di cultura che si concluderà con una degustazione di un dolce. Questo perché crediamo che cinema e cibo si sposino perfettamente. Questo incontro legato al cinema d’avanguardia ed ai sapori della tavola, si inquadra in un più ampio percorso che vede protagonista la nostra associazione su iniziative di condivisione e accoglienza con lo scopo di migliorare la conoscenza tra le persone e portare avanti una determinata visione di vita accogliente ed inclusiva".



Il dolce (a sorpresa) che concluderà il pomeriggio domenicale in via Catania sarà preparato da Antonio Borgese che ha, tra l'altro, curato l'intera organizzazione del progetto.



Per partecipare a questo evento, bisognerà tesserarsi all'associazione al costo di 5 euro. La tessera darà la possibilità di partecipare, successivamente, a molti degli eventi culturali organizzati da "ComeUnaMarea". Il tesseramento potrà essere richiesto attraverso la chat Messenger della pagina Facebook di "ComeUnaMarea". oppure inviare una mail a: bancadeltempo@comeunamarea.eu.



Per la proiezione del film i posti disponibili saranno 20.

