Commemorazione dei defunti a Palermo: come cambia la viabilità nei giorni 1 e 2 novembre

La viabilità cittadina subirà le consuete variazioni nelle aree limitrofe ai cimiteri cittadini dei Rotoli, Sant'Orsola e Santa Maria di Gesù.

In occasione della Commemorazione dei defunti, nelle giornate di mercoledì 1 e giovedì 2 novembre, dalle ore 7.00 alle ore 17.00, la viabilità cittadina subirà le consuete variazioni nelle aree limitrofe ai cimiteri cittadini dei Rotoli, Sant’Orsola e Santa Maria di Gesù.

Cimitero dei Rotoli

Nelle vie Belmonte, Papa Sergio I, Vergine Maria e Bordonaro, istituito il senso unico di marcia per tutti i veicoli, compresi gli autobus, in direzione di Vergine Maria. Dal Cimitero, per il ritorno in città si dovrà percorrere l'Addaura, lungomare Cristoforo Colombo e rientrare da Valdesi

Cimitero di Sant’Orsola

Nelle vie Del Vespro e Parlavecchio, senso unico di marcia in direzione di via Tricomi. Consentita la circolazione dei bus Amat e dei veicoli delle forze dell'ordine e dei mezzi di soccorso in emergenza.

Cimitero di Santa Maria di Gesù

Nell’area limitrofa, senso unico di marcia nelle vie Brasca (nel tratto compreso tra piazza Maredolce e via Santa Maria di Gesu') e Santa Maria di Gesu' (nel tratto compreso tra via Falsomiele e viale Regione Siciliana). Tratto compreso tra le vie Falsomiele e Regione Siciliana, senso unico di marcia nel senso e nel tratto.

Fonte: Comune di Palermo

