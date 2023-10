cimitero Sant'Orsola

Commemorazione dei defunti: servizi e orari del cimitero Sant'Orsola di Palermo

Servizi e orari del cimitero Sant'Orsola di Palermo per le prossime ricorrenze dedicate ai defunti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/10/2023 - 10:06:49 Letto 823 volte

Un piccolo crocifisso e un segnalibro in omaggio. Questa la sorpresa che attende i visitatori all’ingresso del Cimitero di S. Orsola di Palermo nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti.

«Dopo il lumino dell’anno scorso, questa volta daremo in dono l’immagine della croce che domina l’abside della Chiesa dei Vespri – dice l’avvocato Salvatore Damiano, commissario arcivescovile della Fondazione Camposanto di Santo Spirito. E’ un segno di speranza e di consolazione. Un simbolo di resurrezione che parla a tutti e che ricorda quanto sia “rivoluzionario” dare la propria vita per gli altri, come hanno fatto il beato padre Pino Puglisi e fratel Biagio Conte che, nel nostro cimitero, saranno al centro della ricorrenza».

Infatti, sulla pavimentazione del viale principale del camposanto saranno riprodotti dei grandi disegni con i volti di questi due testimoni.

La Fondazione, inoltre, ha predisposto del materiale informativo e una dozzina di “totem”, collocati fra i viali, con indicazioni e note utili per orientarsi e conoscere la storia del cimitero più antico della città.

Gli orari e i servizi

L’area cimiteriale rimarrà chiusa nei giorni 29, 30 e 31 ottobre 2023 per pulizie straordinarie. Dal 1 al 5 novembre 2023, invece, resterà aperta dalle ore 7,30 alle 16,30. Mentre, nelle date 1 e 2 novembre, saranno sospese le tumulazioni e non sarà consentito l’ingresso dei carri funebri.

Sul fronte dei servizi i visitatori avranno a disposizione: uno sportello supplementare per la segnalazione dei guasti alle lampade votive; un presidio medico con 2 autoambulanze di soccorso avanzato e rianimazione; dei wc chimici per disabili e non, dislocati in tutta l’area cimiteriale; l’assistenza e il supporto per i disabili e le persone con difficoltà di deambulazione agli ingressi del cimitero e davanti agli ascensori nei sacrari; un punto ristoro nel corridoio fra i due ingressi del cimitero e un servizio di vigilanza e assistenza rafforzato.

Per garantire tutto questo, saranno:

impegnati volontari di protezione civile dell’associazione San Marco Palermo, unità di vigilanza, medici e infermieri, guardie giurate della KSM Palermo a tutti gli ingressi;

collocati una decina di wc chimici;

impiegate squadre di pronto intervento per le lampade votive e la pulizia dei wc.

Per il 1 novembre nella chiesa di Santo Spirito, all’interno del camposanto di S. Orsola, si celebreranno liturgie eucaristiche alle ore 9, 10,30 e 12.

Il 2 novembre, invece, le Messe saranno alle ore 9, 11 e 12. In particolare, quella delle ore 9 sarà presieduta dall’Arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!