Conflitto Ucraina-Russia, Sudisti Italiani: ''Il popolo meridionale condanna la guerra''

Condanniamo, con forza, ogni forma di sovranismo, ogni forma di potere dispotico.

"Esprimiamo solidarietà per il popolo ucraino. La guerra voluta dalla Russia è il risultato della concezione politica dell'ultimo decennio, caratterizzato dall'affermarsi della mentalità sovranista, che conduce alla dittatura e al totalitarismo, che si traduce nella guerra di conquista che sopprime le libertà degli Stati. Anche in Italia si riscontra l'esistenza di partiti politici che sbandierano la loro mentalità sovranista come se nulla fosse" ha dichiarato Biagio Maimone, ideatore del movimento "Sudisti italiani - Progetto di vita per il Sud" e della corrente di pensiero nuovademocrazia.it, il quale ha aggiunto: "Il popolo del Sud Italia che intendiamo rappresentare, ossia il popolo onesto e che ama la democrazia, vuole la pace e la libertà. E' nostro intento rappresentare non solo il Sud Italia, ma anche il Sud del mondo, ossia quei territori che hanno dovuto sopportare il peso doloroso e, tuttora, sopportano il peso doloroso di soprusi e discriminazioni. Condanniamo, con forza, ogni forma di sovranismo, ogni forma di potere dispotico, il cui fine ultimo è unicamente seminare odio e morte per rafforzare la propria incontrastata egemonia economica, come la guerra in Ucraina dimostra".

