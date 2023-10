settimana anticontraffazione

Contraffazione, giornata informativa di Federconsumatori a Palermo: stand informativo all'Open Day ''Io sono originale''

I volontari forniranno informazioni sui ''fake'' nell'industria dell'abbigliamento, delle calzature sportive e nel settore agroalimentare.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/10/2023 - 15:08:53 Letto 1214 volte

Federconsumatori Sicilia sarà presente, il 26 ottobre dalle ore 9:00 alle 13:00, nel piazzale della facoltà di Ingegneria all'interno della cittadella universitaria di Palermo. La nostra associazione parteciperà, con uno stand informativo, all'Open Day "Io sono originale" che fa parte della "settimana anticontraffazione".



I nostri volontari forniranno informazioni sui "fake" nell'industria dell'abbigliamento, delle calzature sportive e nel settore agroalimentare. Verrà distribuito un opuscolo con informazioni preziose per riconoscere i prodotti contraffatti e sarà distribuita una lista di contatti a cui rivolgersi in caso di sospetto prodotto falso. Per i visitatori dello stand ci sarà anche la possibilità di ricevere un vademecum per riconoscere i prodotti alimentari contraffatti.



"La contraffazione è un problema enorme - spiega il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa - che si combatte soprattutto con l'informazione: il consumatore deve essere in grado di riconoscere un falso, per tutelare il suo portafoglio e la sua salute. Per questo diamo appuntamento a tutti coloro che sono interessati a questo tema. Ci vediamo a Palermo, giovedì 26".

Fonte: Federconsumatori Sicilia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!