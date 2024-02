lingua siciliana

Convegno all'ARS: ''Come valorizzare la lingua siciliana? 10 proposte operative''

L'AUCLIS, con questa giornata, ''intende tracciare un percorso per la salvaguardia e la valorizzazione della lingua siciliana che deve necessariamente partire da un approccio nuovo e scientificamente riconosciuto''.

Un altro importante evento contribuisce a tenere alta l'attenzione sulla tematica della promozione della lingua siciliana. Oggi alle 16:00, a Palazzo Reale a Palermo nella Sala Mattarella, avrà luogo un convegno dal titolo "Come valorizzare la lingua siciliana? 10 proposte operative".

Il convegno è anche l’occasione per gli organizzatori di presentare pubblicamente l’AUCLIS (Associazioni Unite per la cultura e la lingua siciliana), una federazione di 18 associazioni che si sono incontrate a Bruxelles per la due giorni di dicembre scorso sulla cultura e lingua siciliana organizzata al Parlamento europeo. Per questo convegno sono stati scelti una data e una location simboliche. Il 21 febbraio, infatti, è la Giornata Internazionale della Lingua Madre, istituita dall’Unesco per promuovere le lingue materne e il multilinguismo. Il luogo è quel Palazzo Reale, sede del più antico Parlamento del mondo e del Re di Sicilia, alla cui corte fiorì la scuola poetica federiciana in cui si usò sistematicamente il siciliano, primo volgare, in quello che oggi è il territorio dello Stato italiano, a essere assurto a lingua letteraria.

Interverranno in collegamento o in registrato alcuni importanti linguisti di fama internazionale che l'AUCLIS ha già intervistato nei mesi scorsi in tre convegni online, compreso il Redattore dell'Atlas dell'UNESCO sulle lingue in pericolo d'estinzione, prof. Christopher Moseley.

L’AUCLIS con questa giornata - secondo quanto affermano i loro esponenti - "intende tracciare un percorso per la salvaguardia e la valorizzazione della lingua siciliana che deve necessariamente partire da un approccio nuovo e scientificamente riconosciuto. Le due leggi regionali per la salvaguardia del patrimonio linguistico fino ad oggi non hanno sortito alcun effetto, e nessun risultato ci si può aspettare se non si parte da una seria pianificazione linguistica affidata ad esperti del settore, come fatto, ad esempio, in Galles e in Catalogna".

Questo convegno operativo, oltre che rappresentare il primo evento pubblico di AUCLIS in presenza, sarà anche l’occasione per la sottoscrizione, da parte delle associazioni presenti, di un Manifesto nel quale tutte si riconoscono.

“Un Manifesto - afferma AUCLIS - aperto alla sottoscrizione in futuro anche da parte di altre realtà che lo dovessero condividere; un documento che si evolverà e si arricchirà nei contenuti insieme alle realtà che lo firmeranno".

