Convegno autorità portuale a Palermo, Lagalla: ''L'amministrazione punta molto al processo di rinnovamento dell'area del porto''

''Siamo convinti che il porto possa giocare un ruolo importante da un lato per l'incremento di arrivi di visitatori in città e dall'altro di rigenerazione urbana'', dice Lagalla.

Pubblicata il: 03/03/2023

“Gli incontri istituzionali avuti oggi con il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, nel corso del convegno organizzato all’Autorità portuale, sono stati un’occasione per esporre ai rappresentanti del governo nazionale quelli che sono gli sviluppi e le prospettive della proficua collaborazione che il Comune di Palermo sta portando avanti con l’Autorità portuale.

L’amministrazione punta molto al processo di rinnovamento dell’area del porto che sta già portando i suoi frutti in termini di ricettività turistica e siamo convinti che il porto possa giocare un ruolo importante da un lato per l’incremento di arrivi di visitatori in città e dall’altro di rigenerazione urbana”.

Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla a margine del convegno “Infrastrutture e cultura: il ruolo del porto per lo sviluppo di un territorio”



