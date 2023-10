Giustizia al Servizio del Paese

Convegno ''Giustizia al Servizio del Paese'', Lagalla: ''Palermo sta affrontando una profonda rivisitazione della macchina comunale''

Per il sindaco Lagalla è ''un onore per Palermo ospitare un così prestigioso convegno nazionale che metta al centro il valore del dialogo tra gli organi di giustizia e la pubblica amministrazione''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/10/2023 - 14:23:22 Letto 719 volte

«E’ un onore per Palermo ospitare un così prestigioso convegno nazionale che metta al centro il valore del dialogo tra gli organi di giustizia e la pubblica amministrazione, per il quale ringrazio il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, al quale rinnovo la mia personale stima.

Palermo sta affrontando una profonda rivisitazione della macchina comunale, per la necessità di assicurare migliori standard qualitativi dei servizi e l’efficacia di una programmazione che guardi alle reali esigenze dei cittadini, nel segno di una ritrovata sostenibilità finanziaria recuperata dopo oltre un anno di difficili e complessi provvedimenti varati dalla Giunta e dal Consiglio comunale, d’intesa con il governo nazionale.

Sono convinto che questo convegno contribuirà ad alimentare in noi amministratori lo spirito di servizio con il quale, quotidianamente, cerchiamo di assolvere al non facile compito di creare le condizioni per una città vivibile e più sicura, nonostante le complessità normative, burocratiche ed organizzative che spesso condizionano il rendimento delle stesse istituzioni territoriali». Così dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, convegno "Giustizia al Servizio del Paese", organizzato dalla Corte dei conti a Palazzo Sclafani di Palermo.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

