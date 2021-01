scuola

Coronavirus, M5S: ''Scuole sicure, dati Asp Palermo fanno chiarezza. Importante riaprire''

I dati dell'Asp di Palermo rassicurano e fanno chiarezza sull'impatto che ha il coronavirus sugli studenti delle scuole.

“L’importanza che la scuola ricopre per la formazione dei giovani, anche dal punto di vista psicologico e sociale, non deve passare in secondo piano. L’emergenza Covid ha penalizzato soprattutto i più piccoli, creando disagi anche ai genitori, per questo riteniamo molto importanti i dati dell’Asp di Palermo che rassicurano e fanno chiarezza sull’impatto che ha il coronavirus sugli studenti delle scuole”. Lo dichiarano in una nota le parlamentari del Movimento 5 Stelle Roberta Alaimo e Valentina D’Orso.

“Secondo i dati sull’indagine epidemiologica effettuata dall’Asp su un campione della popolazione studentesca di Palermo - affermano Alaimo e D’Orso - l’impatto del Covid nelle scuole è ad oggi minimo considerata l'adesione allo screening, i dati raccolti e la tendenza attuale. Questi dati confermano che aprire le scuole non solo si può fare, ma si deve fare, purché si rispettino le disposizioni di sicurezza ministeriali”.

