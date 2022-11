Reddito di Cittadinanza

Corteo Reddito di Cittadinanza a Palermo, Bevilacqua: ''Politici destra assenti, non hanno coraggio di guardare in faccia a cui vogliono togliere il pane''

''Se la politica non è stata e non è capace di creare uno sviluppo economico, allora ha il dovere di sostenere chi è rimasto indietro'', ha dichiarato Dolores Bevilacqua, M5S.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/11/2022 - 11:36:52 Letto 726 volte

“Come era prevedibile, oggi alla manifestazione per i diritti organizzata a Palermo non si è presentato nessun esponente del centrodestra. Comprendo bene che la Meloni e i suoi politici non abbiano il coraggio di venire tra la gente per spiegare perché vogliono colpire il sostegno del Reddito di cittadinanza e con esso la serenità di migliaia di famiglie, ma chi è ora al governo dovrebbe ricordare a se stesso che la crisi del Mezzogiorno l’hanno creata loro con anni di malgoverno e sprechi. Questa gente che oggi è in grave difficoltà e manifesta con grande dignità ha chiesto il lavoro, ma se la politica non è stata e non è capace di creare uno sviluppo economico, allora ha il dovere di sostenere chi è rimasto indietro. Il M5S starà sempre al fianco dei cittadini che ne hanno bisogno”.



Dichiarazione della senatrice del Movimento 5 Stelle, Dolores Bevilacqua, a margine del corteo dei percettori del reddito di cittadinanza che hanno manifestato a Palermo per chiedere lavoro.

