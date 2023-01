Capodanno 2023

Dalla Meloni gli auguri social agli italiani: ''2023 di orgoglio e ottimismo, faremo nostra parte''

Sui canali social della premier il messaggio di auguri agli italiani.

"Un grande augurio a tutti gli italiani per un 2023 di orgoglio e di ottimismo, il governo farà la sua parte in quest'anno, ma vorrei che ci credeste con noi, che ci credesse con me, nella possibilità di sollevare questa nazione, di rimetterla in piedi, di farla camminare velocemente con entusiasmo, perché noi possiamo fare molto di più, dobbiamo farlo insieme e quindi a voi alle vostre famiglie un grande augurio per questo 2023". Così Giorgia Meloni, in un videomessaggio trasmesso sui suoi canali social.

Poi i ringraziamenti della premier a Papa Francesco per "l'augurio che ha rivolto al governo il 1 gennaio, che è un giorno particolare dell'anno e a poche ora dalla scomparsa di un altro grande Pontefice, Benedetto XVI, un gigante della fede e della ragione, che mancherà a tutti".

