Danze, luci e colori a Bagheria: arriva ''Lights and dreams'' a Villa Palagonia

Tra musica e libri, artigianato e balli con abiti d'epoca per celebrare il talento e la creatività femminile.

Sarà la splendida cornice di Villa Palagonia a Bagheria ad ospitare sabato 3 dicembre l’evento “Lights and dreams” con una mostra di artigianato, uno spazio espositivo per le aziende, spettacoli tra cui concerti e balli con abiti d’epoca e la presentazione dei libri di Rosa Di Bella (naturopata) e Nunzia Guzzo (avvocato, sulla violenza contro le donne) sotto la direzione artistica e l’organizzazione della wedding planner e organizzatrice di eventi Marika Rubino.

Un evento voluto dall’associazione culturale e del benessere psicofisico “Focus & Live” di Bagheria, di Rosa Di Bella, per dare voce ai talenti creativi. Un evento che abbraccia il desiderio di molte donne dando spazio alla loro creatività e autonomia. Tutto quello che si vedrà nella serata parla infatti di femminilità e bellezza, di arte e cultura, empowerment femminile e obiettivi da raggiungere mettendo in gioco risorse come il coraggio e l’autodeterminazione.

“Focus & Live – spiega Rosa Di Bella – è il richiamo alla vita per mettere in gioco i talenti e scoprirne di nuovi. Uno degli obiettivi della mia associazione è fare volontariato aiutando le donne con disagio economico in percorsi formativi mettendo a disposizione i nostri strumenti per dare uno sbocco lavorativo e professionale”.

"Ho accolto la direzione di questo evento che racchiude i concetti alla base dell’attività che svolgo da più di 10 anni. Cooperazione tra donne, talento e creatività. Credere nella bellezza dei propri sogni e realizzarli con grande coraggio e determinazione”, spiega Marika Rubino.

L’evento mette in mostra vari artigiani, artisti e produttori come: la pittrice Monica Vitellaro, l’artigiana di soutache creativo Rosaria Celia, l’artigiana che si occupa di decorazioni per feste ed eventi Cinzia Venneri e l’apicoltore Massimo Nuccio con il suo miele.

La make-up artist Maria Grazia Urso, la stilista di abiti d’epoca Marisa Orefice, Laura Putignano con le sue Idee Balloons, le acconciature di Balzano Parrucchieri, sedie e tavoli per gli allestimenti di Lo Presti sedie e tavoli e Carto Crea di Giuseppe Carta.

Nell’evento, la partecipazione dell’associazione Il Girasole delle pedagogiste Simona Castiglia e Antonella Buttitta, centro didattico specializzato per bambini con autismo e disturbi dell’apprendimento, di Siciliainbocca Surgelati, Angels Style di Modena, Onoranze Funebri San Pietro.

IL PROGRAMMA

Il programma della serata (con apertura dello spazio espositivo e della mostra alle ore 17.30) che sarà presentata dalla giornalista Anna Cane prevede alle ore 21.15 un concerto con la cantante lirica, la soprano Piera Grisafi e un’esibizione di danza del gruppo Le Rose d’Oriente di Deborah Serina che da anni porta in giro per la Sicilia e non solo, spettacoli di danze orientali e danze col fuoco, danze led e fusion.

A seguire la presentazione del nuovo libro “Naturopatia alchemica. La libertà trasformata” della naturopata Rosa Di Bella e del libro dell’avvocato Nunzia Guzzo dedicato al tema della violenza contro le donne. Spazio alla presentazione dei corsi (Scollamento Piani Muscolari, Massaggio Hotstone, PNL Ritrova te stesso e Naturopatia Alchemica, Terapista del benessere e Massaggiatore) e delle attività (Terapie del benessere beauty farm, Massaggi terapeutici ed estetici, Scuola di pensiero motivazionale PNL, Psicomatica Fiori di Bach, Naturopatia Alchemica) dell’associazione “Focus & Live” di Rosa Di Bella e degustazione di prodotti tipici siciliani offerta dal Panificio Ragusa.

Seguono un valzer viennese e un’esibizione con gli abiti d’epoca realizzati da Marisa Orefice e i brani “Cocciu d’amuri” e “E vui durmiti ancora” con la soprano Piera Grisafi. Si conclude con un jive dei giovani ballerini Azzurra (12 anni) e Giuseppe (15 anni) della Dragon Fly Dance Academy di Bagheria, seguiti dal maestro Nicola Pellegrino. Dedicandosi alle danze latine Azzurra e Giuseppe hanno vinto tanti trofei e per cinque volte sono arrivati al primo posto nei campionati regionali di ballo. Adesso puntano al campionato italiano. Infine, gli ospiti saranno accompagnati ad un buffet di dolci finale offerto dall’Antica Gelateria Eucaliptus di Bagheria.

