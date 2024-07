Palermo Comic Convention

Deadpool & Wolverine sbarca in Sicilia: ''Colosso'' al Palermo Comic Convention 2024

Il Marvel Cinematic Universe arriva in Sicilia con un evento imperdibile al Palermo Comic Convention: annunciata la presenza di Stefan Kapičić, l'attore che ha dato vita al personaggio di Colosso.

L’attesa è finita! Il Marvel Cinematic Universe arriva in Sicilia con un evento imperdibile al Palermo Comic Convention che si svolgerà nel capoluogo dal 12 al 15 settembre 2024. Quest’anno, il film di enorme successo “Deadpool & Wolverine”, interpretato dalle star Ryan Reynolds e Hugh Jackman, non sarà solo nelle sale cinematografiche, ma anche protagonista della convention giunta alla nona edizione che torna all’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa.

L’organizzazione, infatti, ha annunciato la presenza di Stefan Kapičić, l’attore che ha dato vita al personaggio di Colosso nella serie di successo “Deadpool” e nell’ultima pellicola del 2024, “Deadpool & Wolverine”.

Stefan Kapičić, oltre ad aver interpretato il mutante Colosso, vanta una carriera ricca di ruoli cinematografici e televisivi, tra cui “Demeter, il risveglio di Dracula”, “Numb3rs”, “24”, “Love, Death & Robots” e “Better Call Saul”.

Palermo Comic Convention porta il cinema direttamente ai fan, offrendo un’opportunità unica di incontrare Stefan Kapičić: l’ingresso ai panel per gli incontri sarà compreso con il solo ticket d’ingresso e senza costi aggiuntivi fino all’esaurimento dei posti disponibili. Ma non è l’unica novità annunciata da Palermo Comic Convention.

Shintaro Kago, uno dei maestri più rappresentativi del manga contemporaneo, torna in Sicilia per partecipare all’evento palermitano. Shintaro Kago, illustratore e mangaka giapponese, è celebre per il suo surrealismo estremo, utilizzato come strumento di critica alla società contemporanea. Il suo caratteristico stile nella composizione delle tavole, con illustrazioni che attraversano i confini dimensionali, lo ha reso un’icona nel mondo del manga.

Già premiato a Lucca Comics & Games per le sue opere, Kago sarà nuovamente ospite a Palermo Comic Convention, che anche quest’anno dedica ampio spazio alle arti visive nipponiche. Questo evento è reso possibile grazie alla collaborazione con Hikari Edizioni.

Infine, annunciata anche la partecipazione straordinaria di Chef Hirohiko Shoda, conosciuto da tutti come Chef Hiro. Questo talentuoso chef, creator e protagonista televisivo, sarà presente alla nona edizione della convention, portando con sé la sua passione per la cucina e il suo carisma unico. Il successo televisivo di Chef Hiro è iniziato nel 2013 con la trasmissione “Ciao sono Hiro”, seguita da numerosi show su Gambero Rosso, Rai 1, Rai 3 e Radio Deejay. È stato ospite di programmi popolari come “La prova del Cuoco”, “Geo” e “Bake off Italia”. Inoltre, Chef Hiro è autore di tre libri di successo che hanno conquistato pubblico e critica: “Ciao, sono Hiro” (Gambero Rosso), “Washoku, l’arte della cucina giapponese” (Giunti) e “Hiro Cartoon Food. Le ricette del cuore di Chef Hiro” (Mondadori).

Nel marzo 2019, Chef Hiro è stato nominato ufficialmente Ambasciatore della Cucina Giapponese in Italia dal MAFF Japan (Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e della Pesca del Giappone).

Palermo Comic Convention, che si svolge ogni anno nel mese di settembre, è un evento tra i più importanti in Italia dedicato al mondo del fumetto, del gioco e della pop culture. È stato un successo anche nel 2023 con il pubblico che ha voluto premiare l’organizzazione con più di 48.000 presenze.

Palermo Comic Convention fa parte di RIFF, la Rete nazionale costituita dai Festival italiani di Fumetto che hanno come obiettivo la valorizzazione della nona arte in ogni sua declinazione.

