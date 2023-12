donazioni

''Di dono in dono'', l'iniziativa della Scuola del Popolo di Flc Cgil e Cgil Palermo per regalare un libro, un giocattolo, un vestito ai bimbi delle comunità straniere

Per organizzare l'evento, è stata attivata a fine novembre la raccolta dei regali, aperta a tutti. L'edizione dello scorso anno ha visto la partecipazione tante famiglie di migranti con bambini piccoli che ogni giorno affrontano molte difficoltà a integrarsi in città.

Anche quest’anno si ripete l’iniziativa “Di dono in dono” rivolta ai bambini delle comunità straniere di Palermo, promossa dalla Scuola del Popolo di Flc Cgil e Cgil Palermo. Si terrà domani 19 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 18 presso i locali del centro Epyc di via Pignatelli Aragona, 42.

Parteciperanno a questa seconda edizione “Di dono in dono” circa una trentina di bambini ucraini, bengalesi, ivoriani, nigeriani con le loro famiglie. La consegna dei doni ai bambini presenti all’evento sarà preceduta dai laboratori di giochi e di animazione organizzati dall’associazione Le Giuggiole e da una merenda.

“Il motore di questa iniziativa è la solidarietà. L’intento – spiega il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino - è quello di attivare, come l’anno scorso, una rete di solidarietà tra le persone, disposte a donare un gioco, un libro, un indumento che poi verrà regalato ai bimbi. Un semplice gesto di partecipazione, un momento di aggregazione collettiva che vedrà come attori i grandi e come destinatari i bimbi, che quando giocano con il loro gioco riempiono l’universo intero. La costruzione di una rete di solidarietà collettiva lo riteniamo un gesto utile e importante in un mondo dominato da un individualismo sfrenato. Ringraziamo tutti, anche la Cgil Palermo e Sicilia, per il loro contributo”.

“Malgrado i momenti difficili che stanno vivendo i bambini nel mondo bisogna comunque pensare di creare un mondo migliore per le nuove generazioni – aggiunge Bijou Nzirirane, responsabile dell’ufficio migranti della Cgil – I concetti di solidarietà, compartecipazione e partecipazione sono tra valori importanti da trasmettere alle generazioni future. Questa occasione può essere anche un momento di riflessione per arricchire il mondo sindacale e per incrementare le risposte che la Scuola del popolo e l’ufficio Migranti della Cgil Palermo possono dare alle problematiche che i cittadini migranti incontrano ogni giorno”.

“Anche con quest’iniziativa rivolta ai piccoli delle comunità migranti di Palermo, in prossimità del Natale – dichiara il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo – la Cgil tutta, con la sua Scuola del Popolo, intende interagire ancora di più con la città e diventare luogo aperto di promozione culturale e sociale, di discussione, di confronto e di ascolto delle fasce più deboli. Ripartire dai bambini e parlare con le loro famiglie è importante per veicolare messaggi positivi come solidarietà, inclusione, diritti, rispetto degli altri, e mettere insieme le basi per una crescita consapevole e di rifiuto dell'odio e della violenza, oltre che per creare percorsi di integrazione condivisi”.

