Disabili gravissimi, dalla Regione Siciliana 16 milioni di euro per il mese di giugno

Schifani e Albano: ''Grande attenzione da parte del governo regionale per le categorie più fragili''

04/07/2023

Quasi 16 milioni di euro per il pagamento del beneficio economico in favore dei disabili gravissimi per il mese di giugno 2023. L'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha impegnato la somma di 15.921.732 euro, a valere sul "Fondo regionale per la disabilità". I fondi saranno destinati a tutte le Asp dell'Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone affette da disabilità gravissima. I soggetti censiti al mese di giugno risultano pari a 13.062.

«Grande attenzione da parte del governo regionale per le categorie più fragili - dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. - La disabilità è una condizione che riguarda non solo il singolo individuo ma coinvolge anche i familiari. Per questo, il nostro impegno è quello di fornire loro un adeguato supporto attraverso queste misure».

«Ci stiamo impegnando ad essere sempre puntuali con i pagamenti perché - dice l'assessore Nuccia Albano - attraverso questi contributi offriamo un sostegno concreto a migliaia di persone in condizione di grave deficit».

Fonte: Regione Siciliana

