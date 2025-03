Domani a Palermo la terza edizione di ''Italy for weddings'', Anello: ''Sicilia fra le mete più gettonate del settore''

Domani a Palermo la terza edizione di ''Italy for weddings'', Anello: ''Sicilia fra le mete pił gettonate del settore''

''L'amministrazione comunale vuole consolidare questa tendenza alla destagionalizzazione del wedding tourism, puntando in particolare sulla filiera del wedding alto spendente'', ha dichiarato l'assessore al Turismo Alessandro Anello.

Al via domani all'Hotel Des Palmes la terza edizione di "Italy for weddings-The event", l'appuntamento esclusivo per i professionisti del mercato dei matrimoni di coppie straniere, organizzato da "Italy for weddings", divisione di "Convention bureau Italia", con il sostegno dell'amministrazione comunale. Fino a venerdì Palermo ospiterà oltre centoventi wedding planner internazionali e sessanta espositori italiani tra aziende, location esclusive e professionisti del settore, con un programma ricco di incontri B2B meeting, panel tematici e momenti di networking. Dopo il cocktail di benvenuto nei saloni dell'Hotel Des Palmes, i lavori si svolgeranno mercoledì (9-17:30) e giovedì (9-12:45) fra Villa Tasca e Villa Igiea.



«La Sicilia con Palermo è fra le mete più gettonate di un settore - dichiara l'assessore al Turismo Alessandro Anello - che nel 2024 ha segnato il record di matrimoni stranieri in Italia con oltre 15 mila coppie e un indotto che sfiora il miliardo di euro. Il picco è fra maggio, giugno e luglio (oltre il 50%), ma cresce sempre di più l’interesse per i mesi autunnali, con il 22% degli eventi fra ottobre e novembre. L'amministrazione comunale vuole consolidare questa tendenza alla destagionalizzazione del wedding tourism, puntando in particolare sulla filiera del wedding alto spendente, affinché il turismo dei matrimoni si integri al meglio nel tessuto produttivo della città».



Fonte: Comune di Palermo

