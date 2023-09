Domani il Ministro Piantedosi a Palermo: parteciperà alla inaugurazione della Control Room

Piantedosi a Palermo

Domani il Ministro Piantedosi a Palermo: parteciperą alla inaugurazione della Control Room

Piantedosi sarą anche presente alla cerimonia di consegna da parte del Sindaco Lagalla dei locali provenienti da un bene confiscato all'Associazione Quarto Savona Quindici.

Venerdì 8 settembre Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà presente a Palermo per partecipare alle ore 10.30 alla cerimonia di consegna da parte del Sindaco Roberto Lagalla dei locali provenienti da un bene confiscato, siti in via Stefano Turr n. 38, all’Associazione Quarto Savona Quindici, presieduta dalla Sig.ra Tina Montinaro.

Alle ore 11:45 circa il Ministro parteciperà all’inaugurazione della Control Room del Comune di Palermo, una innovativa piattaforma, sita nei locali del Comando della Polizia Municipale di via Ugo La Malfa n. 74, che permette di ottenere tramite un approccio multilivello, idoneo ad integrare sistemi di connettività urbana, sensori e piattaforme di servizio, un controllo integrato in un’ottica di tutela della sicurezza urbana, di supervisione in tempo reale della mobilità, di salvaguardia dell’ambiente e, in generale, di verifica della funzionalità delle attività dedicate ai cittadini.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: GOVERNO

