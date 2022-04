Domani presentazione dell'ottava edizione della Carovana dei diritti e della legalità 2022 e Movimento Culturale Palermo

Carovana dei diritti e della legalitą

Domani presentazione dell'ottava edizione della Carovana dei diritti e della legalitą 2022 e Movimento Culturale Palermo

Il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza del Comune di Palermo presenta la Carovana dei Diritti e il Movimento Educativo. Due iniziative che coinvolgono tutta la cittą.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/04/2022 - 14:57:35 Letto 804 volte

Domani (Mercoledì 6 aprile 2022) ore 15,30 presso lo Spazio Tre Navate dei Cantieri Culturali alla Zisa partirà l’ottava edizione della Carovana dei Diritti e della Legalità, voluta e organizzata dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Palermo, Pasquale D’Andrea, in collaborazione con l’Assessorato alla Cittadinanza Solidale. Il Garante presenterà, inoltre, la nascita del Movimento Educativo della Città di Palermo.

La Carovana si svolgerà per tutto il mese di aprile e i primi di maggio nelle 8 circoscrizioni della città con tantissime iniziative nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-Covid e vede l’impegno di oltre 50 tra associazioni del terzo settore, scuole e istituzioni. Gli incontri saranno dedicati all’educazione digitale, all’ambiente e alla salute, oltre alla riappropriazione di spazi urbani e al coinvolgimento dei bambini e delle bambine e degli studenti delle scuole di Palermo con attività laboratoriali.

"La Carovana dei Diritti – afferma Lino D’Andrea - vuole essere un momento di gioia, ascolto e condivisione con la nostra comunità; un momento di confronto per costruire insieme un modello di sviluppo. Un modello che parta dai diritti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, dal senso di appartenenza a un territorio, dalla salvaguardia e conservazione ambientale, dal senso di giustizia sociale e di equità. Un modello utile a ricostruire un legame solidaristico tra le persone”.

Domani inoltre verrà presentato alla cittadinanza il nascente Movimento Educativo della Città di Palermo, un comitato che ha lo scopo di creare legami tra i soggetti che in città si occupano di inclusione, intercultura, educazione formale, informale e non-formale. Il Movimento non ha scopi elettorali. “E’ fondamentale – sostiene Vincenzo D’Amico, facilitatore del Movimento - sperimentare un modello di città basato sull’apprendimento permanente e sull’educazione come bene comune al fine di creare le condizioni per uno sviluppo sociale, economico e ambientale sostenibile.” Il Movimento è aperto a quanti vogliono diventare parte attiva di un cambiamento concreto della propria città.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!