esenzione ticket

Esenzione ticket, a Palermo da oggi la procedura gratuita presso gli sportelli Caf Cisl

A prevederlo è una convenzione siglata dal Centro di assistenza fiscale della Cisl con l'Asp 6 di Palermo, grazie alla quale anche nelle sedi Cisl dove operano gli sportelli del Caf, gli aventi diritto potranno recarsi per ottenere l'assistenza al rilascio dell'esenzione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/04/2023 - 10:37:44 Letto 828 volte

Sarà possibile da oggi richiedere gratuitamente il certificato di esenzione ticket presso tutte le sedi Cisl di Palermo e provincia dove è attiva una postazione Caf. A prevederlo è una convenzione siglata dal Centro di assistenza fiscale della Cisl con l’Asp 6 di Palermo, grazie alla quale anche nelle sedi Cisl dove operano gli sportelli del Caf, gli aventi diritto potranno recarsi per ottenere l’assistenza al rilascio dell’esenzione, evitando i disagi legati alla procedura telematica non di facile e immediata esecuzione, soprattutto per gli anziani e per tutti coloro che non sono dotati dello Spid.

A Palermo la sede centrale Caf Cisl è in via Villa Heloise 28, ma sono operativi gli sportelli presenti nelle sedi Cisl in città e in provincia. E’ possibile recarsi direttamente agli sportelli Caf Cisl e per informazione è possibile chiamare il numero del servizio Caf Cis lrisponde al 3892598366.

“L’esigenza di assistenza è altissima, la procedura telematica crea non pochi disagi, riteniamo sia fondamentale l’intervento quindi dei nostri operatori - spiegano Mimmo Crivello Presidente Caf Cisl Sicilia e Damiano Vaccarella, responsabile Caf Cisl Palermo -, che come sempre sapranno rispondere a tutte le esigenze degli utenti che appartengono alle varie tipologie di soggetti esenti”.

“Spesso le istituzioni non riescono a rispondere alle richieste dei cittadini, e come è stato in tanti momenti di difficoltà, su tante esigenze di assistenza interviene il sindacato – spiega Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani -. L’esenzione è una di quelle procedure essenziali per migliaia di famiglie e sappiamo che in tanti non hanno ancora avuto modo di presentarla e dunque di usufruire del diritto per le enormi difficoltà legate alla procedura online con la conseguenza di dover spostare visite o acquisto di farmaci per la famiglia”.

Fonte: Cisl Palermo Trapani

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!