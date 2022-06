Palermo in Serie B

Esplode la festa a Palermo, i rosanero tornano in Serie B

Il Palermo torna in serie B dopo tre anni. Battuto 1-0 il Padova.

Pubblicata il: 12/06/2022

Il Palermo torna in serie B dopo tre anni. Battuto 1-0 il Padova, stesso risultato della finale di andata della finale playoff di serie C.

Decide il rigore di Brunori al 24', concesso per un netto fallo di mano di Pelegatti. Vittoria strameritata: i siciliani hanno sprecato moltissime occasioni, anche per merito di uno strepitoso Donnarumma, il portiere del Padova migliore in campo. Nella ripresa il rosso a Ronaldo (testata a Perrotta colta dalla Var) condanna definitivamente il Padova, col Palermo che si divora più volte il 2-0. Finisce coi veneti addirittura in 9 (rosso a Pelegatti nel recupero).

Fonte: Gazzetta dello Sport

Fonte Immagine: Raiplay

