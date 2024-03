cimitero Sant'Orsola

Festa di San Giuseppe e Pasqua, potenziati i servizi al cimitero Sant'Orsola di Palermo

Al cimitero di S. Orsola di Palermo vengono potenziati i servizi all'ingresso e agli ascensori dei sacrari in occasione della festa di S. Giuseppe e delle festività pasquali.

In occasione della festa di S. Giuseppe e delle festività pasquali, al cimitero di S. Orsola di Palermo vengono potenziati i servizi all’ingresso e agli ascensori dei sacrari. La Fondazione Camposanto di Santo Spirito ha pensato soprattutto a quanti per età o per condizioni fisiche hanno difficoltà a spostarsi per i viali del cimitero. Infatti, il 19 marzo, sabato e domenica delle Palme (23 e 24 marzo), sabato e domenica di Pasqua (30 e 31 marzo), dalle ore 8 alle 13, all’ingresso sarà disponibile un’auto dei volontari di protezione civile per chi ha bisogno di essere accompagnato alle sepolture dei propri cari, mentre gli ascensori dei sacrari saranno presidiati da personale addetto al loro funzionamento.

«Siamo lieti di poter agevolare il più possibile la visita ai defunti in questi particolari giorni, dice il commissario arcivescovile della Fondazione, avv. Salvatore Damiano. Custodire, ricordare e onorare quanti sono sepolti nel nostro cimitero è obiettivo quotidiano dell’ente che presiedo e scopo principale della Venerabile Compagnia di S. Orsola che storicamente ha in affidamento quest’area cimiteriale».

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

