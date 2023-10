Fiera dei Morti

Fiera dei Morti, il Comune di Palermo pubblica il bando per le concessioni del suolo pubblico presso il parcheggio ''Basile''

Anche quest'anno è prevista la presenza di giostre e diverse attrazioni.

«E’ stato pubblicato sul portale dei servizi online del Comune di Palermo il bando relativo alla “Fiera dei Morti” che anche quest’anno si svolgerà in via Ernesto Basile in occasione della commemorazione dei defunti.

Ringrazio gli uffici per l'impegno profuso al fine di garantire il decoro dei luoghi ed il corretto svolgimento dell'evento. Un appuntamento ricorrente ed importante per la nostra città, soprattutto per i più piccoli, all’interno del quale si coniugano le attività commerciali tradizionali, che vanno dalla vendita dei regali destinati ai più piccoli all’acquisto dei dolciumi, in ricordo dei cari scomparsi.

Le imprese e gli operatori interessati avranno tempo fino alle ore 12 del 13 ottobre 2023 per presentare le istanze. Ricordo che da quest'anno dovrà essere utilizzato esclusivamente il nuovo sistema Impresainungiorno».



Lo dichiara l’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti.

Fonte: Comune di Palermo

