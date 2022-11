Forum Palermo

Forum Palermo festeggia i suoi 13 anni: nella giornata del Black Friday negozi aperti fino alle ore 22

Forum Palermo festeggia il suo tredicesimo compleanno con l'accensione delle luminarie natalizie, sia interne che esterne.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/11/2022 - 00:10:00 Letto 734 volte

Venerdì 25 novembre Forum Palermo festeggia il suo tredicesimo compleanno con l’accensione delle luminarie natalizie, sia interne che esterne, nel giorno dedicato al Black Friday. Per questa occasione i negozi della galleria rimarranno aperti dalle ore 9 alle 22.

I visitatori potranno così approfittare dell’orario prolungato per poter scegliere a prezzi scontati i migliori tra i prodotti offerti dai 130 negozi del centro commerciale. Prezzi imperdibili per ogni settore merceologico: dall’abbigliamento, alle calzature, dagli accessori, al make up, ma anche oggettistica per la casa e per i nuovi, e sempre più indispensabili, prodotti della tecnologia, compresi gli elettrodomestici.

Con il Black Friday, che è l’appuntamento più atteso dell’anno in ogni parte del mondo, si apre dunque la stagione dedicata alle feste natalizie, ed è per questo motivo che lo shopping al centro commerciale diventa un’ulteriore occasione da non perdere per andare alla ricerca di regali utili per gli adulti e allettanti per i più piccoli, come i giocattoli e i libri.

Un lungo fine settimana legato allo shopping ma anche al cibo, i visitatori che affollano il centro commerciale potranno, tra un acquisto e l’altro, fermarsi a Le Putìe di Forum per gustare i piatti della tradizione regionale o scegliere di scoprire le novità proposte da menù dal sapore internazionale.

E poi ancora una novità che riguarda la campagna green di Forum Palermo per la mobilità cittadina a sostegno dell’ambiente. All’interno del parcheggio del centro commerciale i possessori di autovetture e veicoli elettrici, oltre alle 6 colonnine di ricarica già attive dallo scorso un anno, troveranno altre 8 postazioni di ricarica elettrica della rete Supercharger Tesla, attive tutti i giorni, 24 ore su 24. Veloce e affidabile, la rete Tesla Supercharger è l’infrastruttura di ricarica rapida più grande al mondo. Le stazioni Supercharger V3 di nuova generazione, come quella installata presso Forum possono raggiungere una potenza di picco di 250 kW permettendo tempi di ricarica estremamente veloci. Una Tesla Model 3 che opera a piena efficienza, per esempio, può ricaricare fino a 120 km in soli 5 minuti.

Per chi invece vuole raggiungere lo Shopping Center con un mezzo pubblico potrà utilizzare la Linea 1 del Tram che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all'interno del parcheggio del centro commerciale.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!