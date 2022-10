Francobolli

Francobollo dedicato a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia: emessi oltre 300mila esemplari

Emesso francobollo dedicato a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/10/2022 - 16:29:11 Letto 743 volte

Emesso oggi, 26 ottobre 2022, il francobollo ordinario appartenente alla serie tematica ''le Eccellenze italiane dello spettacolo'' dedicato a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, con indicazione tariffaria B.

La vignetta raffigura i ritratti di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia in primo piano su una pellicola cinematografica;.

Completano i francobolli le legende “Franco Franchi 1928 - 1992”, “Ciccio Ingrassia 1922 - 2003”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.

Bozzettista: Tiziana Trinca

Tiratura: trecentomila quindici esemplari

Foglio: quarantacinque esemplari

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura 90 g/mq; supporto: carta bianca, kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità da 20 g/mq (secco); formato carta 30 x 40 mm, formato stampa: 30 x 38 mm; formato tracciatura 37 x 46 mm; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: tre.

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

